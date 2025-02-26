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Posted 26 февраля, 06:23

Published 26 февраля, 06:23

Modified 26 февраля, 06:25

Updated 26 февраля, 06:25

Дети в Екатеринбурге массово болеют пневмонией

Дети в Екатеринбурге массово болеют пневмонией

26 февраля 2025, 06:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге дети массово начали болеть пневмонией.

О частых случаях заболевания пневмонией среди детей рассказали врачи. Так, по словам педиатра одной из екатеринбургских поликлиник, в легких у пациентов нет изменений, дыхание нормальное и без хрипов, пишет Е1.

Кроме того, дети стали чаще болеть гриппом, бронхитом и кишечными инфекциями.

Напомним, 25 февраля 2025 года в Ревде стало известно о том, что несколько детей были доставлены в больницу с кишечной инфекцией. Одного ребенка определили в стационар, остальных отпустили домой.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Грипп#Здоровье#Поликлиника#Врачи#Заболеваемость#Пневмония#Екатеринбург
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