Дети в Екатеринбурге массово болеют пневмонией

Posted 26 февраля, 06:23
Published 26 февраля, 06:23
Modified 26 февраля, 06:25
Updated 26 февраля, 06:25
О частых случаях заболевания пневмонией среди детей рассказали врачи. Так, по словам педиатра одной из екатеринбургских поликлиник, в легких у пациентов нет изменений, дыхание нормальное и без хрипов, пишет Е1.
Кроме того, дети стали чаще болеть гриппом, бронхитом и кишечными инфекциями.
Напомним, 25 февраля 2025 года в Ревде стало известно о том, что несколько детей были доставлены в больницу с кишечной инфекцией. Одного ребенка определили в стационар, остальных отпустили домой.