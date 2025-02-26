«Домклик»: Свердловская область вошла в топ-10 по сроку продажи квартир на вторичке

Сегодня средний срок продажи готовой квартиры в России составляет немного больше трёх месяцев, то есть 100 дней. Во втором полугодии 2024 года жильё на вторичном рынке продавалось быстрее: за 70—80 дней. Возможно, увеличение сроков продажи квартир связано с сезонным спадом после новогодних праздников, и в ближайшие месяцы показатель вернётся к уровню около 80 дней, предполагают аналитики «Домклик».