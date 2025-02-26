«Домклик»: Свердловская область вошла в топ-10 по сроку продажи квартир на вторичке

Posted 26 февраля, 12:04
Published 26 февраля, 12:04
Modified 26 февраля, 12:05
Updated 26 февраля, 12:05
Исследование основано на данных о сделках Сбербанка, проведённых через сайт «Домклик» в январе 2025 года.
Сегодня средний срок продажи готовой квартиры в России составляет немного больше трёх месяцев, то есть 100 дней. Во втором полугодии 2024 года жильё на вторичном рынке продавалось быстрее: за 70—80 дней. Возможно, увеличение сроков продажи квартир связано с сезонным спадом после новогодних праздников, и в ближайшие месяцы показатель вернётся к уровню около 80 дней, предполагают аналитики «Домклик».
Лидером рейтинга среди крупнейших регионов РФ по срокам реализации готовых квартир на вторичном рынке стала Ростовская область. Согласно данным «Домклик», средний срок экспозиции жилья в этом регионе составляет 58 дней. Ростовская область традиционно отличается относительно быстрыми сроками продажи жилья, что может быть связано с предоставлением значительных скидок при продаже готовых квартир. Размер дисконта на вторичке в области превышает 7%, тогда как средний дисконт по стране составляет 6%. В столичных регионах торг не превышает 4,5%.
На втором месте находится Татарстан со средним сроком продажи готового жилья 79 дней, сообщает rostovgazeta.ru.. На третьем месте — Нижегородская область, где продажа готовой квартиры занимает 82 дня. В обоих этих регионах размер скидки при сделке больше, чем в среднем по стране.
Также в первую пятёрку рейтинга вошли Новосибирская область (средний срок продажи жилья — 85 дней), Самарская и Воронежская области (87 дней).
В Пермском и Красноярском краях на продажу готовой квартиры требуется 93 дня, в Челябинской области — 105 дней, а в Москве и Московской области — 107 дней.
Дольше всего, согласно исследованию «Домклик», готовое жильё продаётся в Санкт-Петербурге (124 дня), Краснодарском крае (138 дней) и Волгоградской области (140 дней).