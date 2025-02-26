Два школьника подрались в туалете в Среднеуральске

Posted 26 февраля, 06:46
Published 26 февраля, 06:46
Modified 26 февраля, 06:48
Updated 26 февраля, 06:48
Во время драки 16-летний и 17-летний подростки нанесли друг другу повреждения, в результате чего одному из них пришлось обратиться в больницу, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве по факту данного происшествия организована проверка. Сотрудники выяснят, как проводилась профилактическая работа с детьми в школе, чтобы предотвратить подобные случаи. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в Ревде шестиклассники избили сверстника в школе во время перемены, в результате чего у пострадавшего диагностировали сотрясение и перелом руки.