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Posted 26 февраля, 06:46

Published 26 февраля, 06:46

Modified 26 февраля, 06:48

Updated 26 февраля, 06:48

Два школьника подрались в туалете в Среднеуральске

Два школьника подрались в туалете в Среднеуральске

26 февраля 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Среднеуральске произошла драка между двумя учениками в школьном туалете. Происшествие случилось 24 февраля 2025 года.

Во время драки 16-летний и 17-летний подростки нанесли друг другу повреждения, в результате чего одному из них пришлось обратиться в больницу, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве по факту данного происшествия организована проверка. Сотрудники выяснят, как проводилась профилактическая работа с детьми в школе, чтобы предотвратить подобные случаи. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в Ревде шестиклассники избили сверстника в школе во время перемены, в результате чего у пострадавшего диагностировали сотрясение и перелом руки.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Дети#Подростки#Драка#Среднеуральск#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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