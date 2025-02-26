Экономист Балынин рассказал россиянам о трех главных ошибках при планировании пенсии

По его словам, неофициальная занятость уменьшает пенсионные накопления, а иногда и вовсе лишает права на пенсию, откладывая ее на пять лет и приводя к потере более 796 тысяч рублей. Экономист рекомендует с 18 лет откладывать 1% дохода на долгосрочные пенсионные накопления, 7% — на другие цели, а также планировать использование накоплений на 25-30 лет, учитывая рост продолжительности жизни в России, передает «Газета.Ru».