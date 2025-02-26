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Posted 26 февраля, 07:32

Published 26 февраля, 07:32

Modified 26 февраля, 07:34

Updated 26 февраля, 07:34

Экономист Балынин рассказал россиянам о трех главных ошибках при планировании пенсии

26 февраля 2025, 07:32
Стало известно, какие ошибки приводят к потере пенсии. Об этом рассказал экономист.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин выделил три распространенные ошибки россиян при планировании пенсии. Среди них: работа без официального трудоустройства, отказ от личных накоплений и занижение ожидаемой продолжительности жизни, пишет VSE42.RU.

По его словам, неофициальная занятость уменьшает пенсионные накопления, а иногда и вовсе лишает права на пенсию, откладывая ее на пять лет и приводя к потере более 796 тысяч рублей. Экономист рекомендует с 18 лет откладывать 1% дохода на долгосрочные пенсионные накопления, 7% — на другие цели, а также планировать использование накоплений на 25-30 лет, учитывая рост продолжительности жизни в России, передает «Газета.Ru».

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