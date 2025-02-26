Гордума Ревды самораспустилась

Posted 26 февраля, 14:20
Published 26 февраля, 14:20
Modified 26 февраля, 14:22
Updated 26 февраля, 14:22
По словам члена партии «Справедливая Россия» Юрия Оносова, нынешнему думскому составу нужны конструктивная работа и перезагрузка, пишет ЕАН.
Самороспуск думы уже обсуждали во время собрания в январе наступившего года. Однако тогда глава города Татьяна Клепикова попросила вернуться к этому вопросу позднее, так как сложение полномочий стало бы препятствием на реконструкцию очистных сооружений.
Напомним, в Екатеринбурге руководитель полиции Максим Метелица ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья.