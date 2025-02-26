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Posted 26 февраля, 14:20

Published 26 февраля, 14:20

Modified 26 февраля, 14:22

Updated 26 февраля, 14:22

Гордума Ревды самораспустилась

Гордума Ревды самораспустилась

26 февраля 2025, 14:20
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде самораспустилась городская дума. За это отдали голоса 14 депутатов.

По словам члена партии «Справедливая Россия» Юрия Оносова, нынешнему думскому составу нужны конструктивная работа и перезагрузка, пишет ЕАН.

Самороспуск думы уже обсуждали во время собрания в январе наступившего года. Однако тогда глава города Татьяна Клепикова попросила вернуться к этому вопросу позднее, так как сложение полномочий стало бы препятствием на реконструкцию очистных сооружений.

Напомним, в Екатеринбурге руководитель полиции Максим Метелица ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья.

Чиновник из Свердловской области ушел в отставку
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