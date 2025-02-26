Город, в котором смог: как Нижний Тагил пережил режим НМУ

К 26 февраля предупреждение об НМУ сняли. За те дни, когда оно действовало, тагильчане отмечали изменения не только по органолептическим показателям, но и ухудшение самочувствия. В первую очередь, это была головная боль, во вторую очередь, симптомы ОРВИ без температуры — проблемы с горлом, заложенность носа и кашель. Вместе с этим люди ощущают сонливость, апатию, учащенное сердцебиение и многие другие симптомы.