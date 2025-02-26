Город, в котором смог: как Нижний Тагил пережил режим НМУ

Posted 26 февраля, 06:35
Published 26 февраля, 06:35
Modified 26 февраля, 08:35
Updated 26 февраля, 08:35
Согласно официальным данным «Уральского УГМС», с 21 февраля в Нижнем Тагиле началась четырехдневная атака сероводородом.
21 февраля значение в 1,8 ПДК было установлено на Тагилстрое в 6:02. В этот же день, чуть ранее, значения сероводорода варьировались от 1,1 до 1,8 ПДК с 4 до 6 утра, а в 20-минутный промежуток к 8 утра — от 1,1 до 1,3 ПДК. Еще одно превышение было зафиксировано поздним вечером в 23:40 — 1,1 ПДК.
Уровень загрязнения в городе был повышенным, — гласит официальная сводка данных УГМС.
22 февраля сероводород уловили на Тагилстрое с 9 до 9:20 часов — 1,4 ПДК. В этот день столбы дыма над предприятием ЕВРАЗ НТМК заметили жители Вагонки. Также они пожаловались на неприятный запах.
Муж зачем-то открыл ночью окно на кухне, я проснулась в спальне с заложенным носом. Зашла на кухню и была в шоке: запах, нос и горло сразу в отек, за окном адок. Те, кто пишут, что это пар — не правы, — пишет жительница Алтайского микрорайона Вагонки Александра.
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Нижнем Тагиле установился плотный смог. Он был виден как в центре, так и на Вагонке. Однако нарушения нормативов зафиксировали на Тагилстрое — в районе трамвайного кольца на Металлургов. Пост УГМС утром уловил превышение нормы сероводорода в 1,3 раза. Ночью показатели варьировались от 1,1 до 1,3 ПДК.
Смог на Вагонке, ужас! Как будто после артиллерии (настреляли) все заполонило, как порохом, только им не пахнет. Гулять даже опасно, дышать «не видно», — делился житель Вагонки 24 февраля.
24 февраля сероводород уловили дважды, оба раза ночью. Максимальное превышение составило 1,3 ПДК. В этот день на небе также виднелись черные и коричневые выбросы.
Росприроднадзор засыпает, просыпается мафия. Ровно в пять, — писал в редакцию житель центра города Антон.
К 26 февраля предупреждение об НМУ сняли. За те дни, когда оно действовало, тагильчане отмечали изменения не только по органолептическим показателям, но и ухудшение самочувствия. В первую очередь, это была головная боль, во вторую очередь, симптомы ОРВИ без температуры — проблемы с горлом, заложенность носа и кашель. Вместе с этим люди ощущают сонливость, апатию, учащенное сердцебиение и многие другие симптомы.