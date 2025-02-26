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Posted 26 февраля, 15:21

Published 26 февраля, 15:21

Modified 26 февраля, 15:23

Updated 26 февраля, 15:23

В Тагиле молодой человек устроил разгром в ларьках на улице Садовой

Хулиган с контейнером разгромил киоски на Садовой в Нижнем Тагиле

26 февраля 2025, 15:21
Фото: 1MI.

В Тагиле молодой человек устроил разгром в ларьках на улице Садовой

В Нижнем Тагиле на улице Садовой мужчина устроил ночной погром торговых ларьков. Происшествие попало на видео.

Около часа ночи в среду, 26 февраля, неизвестный прохожий сломал несколько витрин, рассказал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидца, он не только громил чужое имущество, но и перебудил всю округу. Сначала повредил ларек «Восток», а затем пошел дальше, уничтожая все на своем пути. В конце концов мужчина забросил контейнер внутрь одного из разгромленных зданий через разбитое стекло.

После завершения своего разрушительного «тура» хулиган скрылся с места происшествия, оставив местных жителей в недоумении.

Несколько дней назад хулиган с топором устроил погром в госпитале ветеранов войн Екатеринбурга.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Хулиган#Погром#Киоски#Екатеринбург
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