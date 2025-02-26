Хулиган с контейнером разгромил киоски на Садовой в Нижнем Тагиле

Posted 26 февраля, 15:21
Published 26 февраля, 15:21
Modified 26 февраля, 15:23
Updated 26 февраля, 15:23
Около часа ночи в среду, 26 февраля, неизвестный прохожий сломал несколько витрин, рассказал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидца, он не только громил чужое имущество, но и перебудил всю округу. Сначала повредил ларек «Восток», а затем пошел дальше, уничтожая все на своем пути. В конце концов мужчина забросил контейнер внутрь одного из разгромленных зданий через разбитое стекло.
После завершения своего разрушительного «тура» хулиган скрылся с места происшествия, оставив местных жителей в недоумении.