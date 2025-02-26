Как пообедать на работе, если под рукой только микроволновка: советы шеф-повара

Вопрос о том, что перекусить на работе без вреда для здоровья, актуален для многих людей. Часто уже по дороге на работу становится понятно: забыл об обеде. Однако это не беда. Мы поделимся простыми и полезными идеями для перекуса, которые можно приготовить прямо в офисе.