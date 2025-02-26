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Posted 26 февраля, 11:58

Published 26 февраля, 11:58

Modified 26 февраля, 12:00

Updated 26 февраля, 12:00

Приготовить полезный и сытный обед можно и с помощью микроволновки

Как пообедать на работе, если под рукой только микроволновка: советы шеф-повара

26 февраля 2025, 11:58
Фото: 1MI. Приготовить полезный и сытный обед можно и с помощью микроволновки

Шеф-повар Сарычев рассказал, как можно полноценно пообедать прямо в офисе

Рубрика
Еда и напитки
Рабочий день в разгаре, а живот требовательно напоминает о перекусе? Если вы забыли взять с собой полноценный обед, это не повод соглашаться на вредные снеки. Вот как можно решить вопрос с едой в офисе, сохранив при этом здоровье и энергию.

Вопрос о том, что перекусить на работе без вреда для здоровья, актуален для многих людей. Часто уже по дороге на работу становится понятно: забыл об обеде. Однако это не беда. Мы поделимся простыми и полезными идеями для перекуса, которые можно приготовить прямо в офисе.

Даже если в офисе нет холодильника, микроволновая печь найдется практически везде. И на ее помощь можно рассчитывать, даже если вы не особо готовите.

Шеф-повар Николай Сарычев рассказал изданию «Едим Дома», что приготовить быстрое и сытное блюдо в микроволновке проще, чем кажется. Одним из самых доступных вариантов остается горячий бутерброд.

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Горячий бутерброд

Возьмите ломтик хлеба, кусочек колбасы и сыра. Все это можно нарезать заранее. Положите колбасу и сыр на хлеб, отправьте в микроволновку буквально на несколько секунд — и горячий сэндвич готов. Это быстро, просто и главное — сытно. Такой перекус не оставит вас голодным, но стоит помнить, что для регулярного питания он не идеален.

Каша быстрого приготовления

Если бутерброды подойдут лишь для редких случаев, то гораздо более полезным вариантом станут каши быстрого приготовления. Некоторые крупы можно запаривать, и это настоящая находка для тех, кто следит за питанием.

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Кашу можно готовить с сушеными ягодами или орехами. Для этого крупу нужно залить кипятком либо молоком, а затем поставить в микроволновку под пищевую пленку или накрыть тарелкой. Разогреть — и полезный обед готов.

Такой продукт можно заранее держать в офисе про запас, ведь он долго хранится и не теряет своих полезных свойств.

Еда в реторт-упаковке — быстрый способ перекусить

Одним из современных решений для офисного питания стали продукты в реторт-упаковке, больше известные как «космическая еда». Благодаря плотной упаковке их можно нагревать в микроволновке и не бояться за качество или безопасность блюда.

В такой упаковке пище не страшны волны от микроволновки. С ней можно и гуляш на обед приготовить, — добавил шеф-повар.

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