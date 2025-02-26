Posted 26 февраля, 07:08
Published 26 февраля, 07:08
Modified 26 февраля, 07:08
Updated 26 февраля, 07:08
Но чтобы вырастить много ягод, за кустами малины нужно должным образом ухаживать: поливать, подкармливать и т. д. Общественная служба новостей рассказала, как ухаживать за малиной.
Правильная посадка малины — это первый шаг к получению обильного урожая.
Малина предпочитает солнечные участки, защищённые от сильных ветров. Допустима лёгкая полутень, но недостаток света приводит к тому, что ягодки вырастают совсем маленькие.
Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5–6,5). Не подходят заболоченные участки или места с высоким уровнем грунтовых вод — застой влаги спровоцирует гниение корней.
За месяц до посадки участок перекапывают на глубину 30–40 см, удаляя сорняки и корни многолетних растений. В бедные почвы вносят 8–10 кг перепревшего навоза или компоста, 50–60 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли на 1 м².
Оптимальный возраст саженцев — однолетние побеги толщиной 8–10 мм.
Посадку надо проводить весной (до распускания почек) или осенью (за 3–4 недели до заморозков).
Яму выкапывать 40×40×40 см, оставляя расстояние между растениями 70–100 см, между рядами — 1,5–2 м. При ленточном способе саженцы размещаются в траншеи глубиной 30–40 см с интервалом 30–50 см.
Корни расправляют, засыпают почвой, уплотняют и поливают 5–7 л воды. Корневая шейка должна оставаться на уровне земли.
Малина — влаголюбивая культура и недостаток воды может крайне негативно сказаться на её росте и плодоношении.
Малина требовательна к влажности почвы, особенно в период цветения и плодоношения. Дефицит воды приводит к усыханию завязей, измельчанию ягод и снижению урожайности.
Весной полив начинают при отсутствии дождей, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя грунта. В фазе активного роста побегов и формирования ягод (май–июль) поливают каждые 7–10 дней, расходуя 20–30 л воды на 1 м². В засуху частоту увеличивают до 2 раз в неделю. Осенью, после сбора урожая, полив можно сократить до 1 раза в 2–3 недели, чтобы растения подготовились к зимовке.
Воду вносить надо под корень, избегая попадания на листья — это снижает риск грибковых заболеваний. Капельный полив или борозды вдоль рядов предпочтительнее дождевания.
Через 1–2 дня после полива почву рыхлят на глубину 5–7 см, чтобы улучшить аэрацию корней.
Мульчирование сохраняет влагу и сокращает количество поливов.
Переувлажнение недопустимо: застой воды вызывает хлороз, корневую гниль и гибель кустов. В регионах с дождливым летом организуют дренажные канавы для отвода избыточной влаги.
Обрезка — важный элемент ухода за малиной. Она помогает поддерживать здоровье кустов.
Весной надо удалить подмёрзшие, сломанные и слабые побеги, оставляя 8–12 здоровых стеблей на 1 м ряда. Верхушки укорачивают на 10–15 см до первой живой почки — это стимулирует ветвление.
Летом вырезается корневая поросль, которая загущает посадки и конкурирует с основными побегами.
Двухлетние побеги, которые уже плодоносили, вырезают под корень. Однолетние стебли у ремонтантных сортов обрезают полностью, если планируют один урожай в следующем году, или оставляют 30–40 см для двух урожаев.
Все срезанные ветви сжигают, чтобы уничтожить вредителей.
Осенью также укорачиваются однолетние побеги до высоты 1,2–1,5 м, чтобы они не ломались под снегом. Инструмент нужно дезинфицировать перед работой обязательно.
Должным образом внесённые удобрения обеспечивают малину необходимыми полезными веществами для роста, цветения и плодоношения.
Малина быстро истощает почву, поэтому требует регулярных подкормок. Ранней весной вносят азотные удобрения: 10–15 г мочевины или 20–30 г аммиачной селитры на 1 м². Удобрение рассыпают в прикорневой зоне и заделывают в почву.
В мае нужно делать корневую подкормку раствором коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20) — 3–5 л на куст.
В период цветения и завязывания ягод вносят фосфорно-калийные смеси: 40–50 г суперфосфата и 20–30 г сернокислого калия на 1 м².
Летом, каждые 2–3 недели, полезны внекорневые подкормки микроэлементами (бор, магний, цинк).
Опрыскивание проводят утром или вечером, избегая солнечных лучей.
Осенью, после обрезки, под перекопку вносят 5–7 кг перегноя или компоста и 50 г древесной золы на 1 м². Это восстановит плодородие почвы и повысит зимостойкость растений.
Ремонтантные сорта, плодоносящие до заморозков, подкармливают до середины сентября комплексным удобрением с низким содержанием азота (NPK 5:10:15).