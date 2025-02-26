Как ухаживать за малиной

Весной полив начинают при отсутствии дождей, ориентируясь на подсыхание верхнего слоя грунта. В фазе активного роста побегов и формирования ягод (май–июль) поливают каждые 7–10 дней, расходуя 20–30 л воды на 1 м². В засуху частоту увеличивают до 2 раз в неделю. Осенью, после сбора урожая, полив можно сократить до 1 раза в 2–3 недели, чтобы растения подготовились к зимовке.