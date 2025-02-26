Кладбище домашних животных образовалось на сельхозземлях в Кузбассе

Неподалеку от поселка Перехляй в Крапивинском округе на муниципальных землях сельскохозяйственного назначения был размещен скотомогильник. Также вокруг него образовалась стихийная свалка из шкур домашних животных, строительного мусора, пластиковой и стеклянной тары. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса, пишет VSE42.RU.