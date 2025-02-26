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Posted 26 февраля, 13:31

Published 26 февраля, 13:31

Modified 27 февраля, 13:32

Updated 27 февраля, 13:32

Кладбище домашних животных образовалось на сельхозземлях в Кузбассе

26 февраля 2025, 13:31
В Кемеровской области на сельскохозяйственных землях появился скотомогильник, а также свалка из шкур животных.

Неподалеку от поселка Перехляй в Крапивинском округе на муниципальных землях сельскохозяйственного назначения был размещен скотомогильник. Также вокруг него образовалась стихийная свалка из шкур домашних животных, строительного мусора, пластиковой и стеклянной тары. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса, пишет VSE42.RU.

Надзорный орган проел проверку, прокурор района направил иск в суд с требованием обязать администрацию Крапивинского округа ликвидировать свалку и консервировать нелегальный скотомогильник. Прокуратура контролирует решение проблемы.

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