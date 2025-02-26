Кладбище домашних животных образовалось на сельхозземлях в Кузбассе

Posted 26 февраля, 13:31
Published 26 февраля, 13:31
Modified 27 февраля, 13:32
Updated 27 февраля, 13:32
Неподалеку от поселка Перехляй в Крапивинском округе на муниципальных землях сельскохозяйственного назначения был размещен скотомогильник. Также вокруг него образовалась стихийная свалка из шкур домашних животных, строительного мусора, пластиковой и стеклянной тары. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса, пишет VSE42.RU.
Надзорный орган проел проверку, прокурор района направил иск в суд с требованием обязать администрацию Крапивинского округа ликвидировать свалку и консервировать нелегальный скотомогильник. Прокуратура контролирует решение проблемы.