Компост за один сезон: как превратить кухонные отходы в «золото» для вашего огорода

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Что такое компост и почему это важно Подготовка к созданию компоста Идеальное соотношение компонентов Как ускорить процесс компостирования Как понять, что компост готов Ошибки, которых стоит избегать новичкам

Хотите получить натуральное удобрение для огорода, но не хотите ждать годами? Оказывается, сделать компост за один сезон — это реально. Мы расскажем, как за короткое время приготовить питательную смесь из органических отходов, сэкономить на покупных удобрениях и улучшить качество почвы на участке.