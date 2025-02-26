Не успели настроить. В банке назвали причину списания денег у бойца СВО из Туринска

Posted 26 февраля, 03:38
Published 26 февраля, 03:38
Modified 26 февраля, 03:41
Updated 26 февраля, 03:41
Так, по данным депутата Госдумы от региона Максима Иванова, средства были списаны еще в декабре судебными приставами. Однако боец после 1 декабря 2024 года подписал контракт с Минобороны и получил право на списание долгов на сумму в 10 млн рублей.
Несмотря на это банк все же списал средства как только они поступили на карту. Родные мужчины пытались самостоятельно решить проблему, но им этого сделать не удалось. Тогда они обратились к депутату.
Иванов обратился в Центробанк, который выяснил, что причиной стало то, что к требованиям нового закона ни банк, ни служба судебных приставов адаптироваться не успели. И в результате случилось списание, сообщил Иванов в своем Telegram-канале.
На данный момент средства бойцу уже возвращены.