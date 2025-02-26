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Posted 26 февраля, 03:38

Published 26 февраля, 03:38

Modified 26 февраля, 03:41

Updated 26 февраля, 03:41

Банк объяснил причину ареста зарплаты у участника СВО из Туринска

Не успели настроить. В банке назвали причину списания денег у бойца СВО из Туринска

26 февраля 2025, 03:38
Фото: 1MI.

Банк объяснил причину ареста зарплаты у участника СВО из Туринска

Стала известна причина, из-за которой участник СВо из Туринска Свердловской области остался без положенных выплат. Ранее банк арестовал средства в счет списания долга. Однако это было неправомерно.

Так, по данным депутата Госдумы от региона Максима Иванова, средства были списаны еще в декабре судебными приставами. Однако боец после 1 декабря 2024 года подписал контракт с Минобороны и получил право на списание долгов на сумму в 10 млн рублей.

Несмотря на это банк все же списал средства как только они поступили на карту. Родные мужчины пытались самостоятельно решить проблему, но им этого сделать не удалось. Тогда они обратились к депутату.

Иванов обратился в Центробанк, который выяснил, что причиной стало то, что к требованиям нового закона ни банк, ни служба судебных приставов адаптироваться не успели. И в результате случилось списание, сообщил Иванов в своем Telegram-канале.

На данный момент средства бойцу уже возвращены.

Ранее без вести пропавшего участника СВО из Свердловской области ошибочно записали в дезертиры.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Деньги#Банк#Приставы#Екатеринбург#Боец#СВО
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