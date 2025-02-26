Оксид азота превысил норму в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 25 февраля

Posted 26 февраля, 11:57
Published 26 февраля, 11:57
Modified 26 февраля, 11:59
Updated 26 февраля, 11:59
О превышениях, которые уловили стационарные посты, сообщили в «Уральском УГМС». Уровень загрязнения в Нижнем Тагиле 25 февраля был повышенным.
Концентрация оксида азота в этот день составила 1,5 ПДК, превышение уловили на Вагонке в 18:40. Чуть позже — в 19:00 — она понизилась до 1,3 ПДК.
Ржавчина страшная. Дома невозможно дышать, жарко, но как откроешь ужасно сразу реакция, — сообщала в этот день жительница Алтайского микрорайона Анастасия.
Напомним, сероводород превышал нормативы с 21 по 24 февраля включительно. В этот день тагильчане жаловались на смог и плохое самочувствие.