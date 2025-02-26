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Posted 26 февраля, 11:57

Published 26 февраля, 11:57

Modified 26 февраля, 11:59

Updated 26 февраля, 11:59

Оксид азота превысил норму в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 25 февраля

Оксид азота превысил норму в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 25 февраля

26 февраля 2025, 11:57
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
Четырехдневная атака сероводородом продолжилась появлением в воздухе Нижнего Тагила оксида азота.

О превышениях, которые уловили стационарные посты, сообщили в «Уральском УГМС». Уровень загрязнения в Нижнем Тагиле 25 февраля был повышенным.

Концентрация оксида азота в этот день составила 1,5 ПДК, превышение уловили на Вагонке в 18:40. Чуть позже — в 19:00 — она понизилась до 1,3 ПДК.

Ржавчина страшная. Дома невозможно дышать, жарко, но как откроешь ужасно сразу реакция, — сообщала в этот день жительница Алтайского микрорайона Анастасия.
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Напомним, сероводород превышал нормативы с 21 по 24 февраля включительно. В этот день тагильчане жаловались на смог и плохое самочувствие.

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