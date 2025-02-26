Оксид азота, уплывший миллион, хулиган-погромщик, мигранты в такси и капризы погоды

Posted 26 февраля, 17:15
Published 26 февраля, 17:15
Modified 26 февраля, 17:18
Updated 26 февраля, 17:18
В Нижнем Тагиле после четырехдневной атаки сероводородом в воздухе зафиксировали превышение концентрации оксида азота. 25 февраля уровень загрязнения достиг 1,5 ПДК в районе Вагонки, затем понизился до 1,3 ПДК. Жители жалуются на затрудненное дыхание и жару в квартирах, так как окна открыть невозможно.
В Нижнем Тагиле женщина стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на «инвестициях». Она увидела рекламу с логотипом известного банка и оставила заявку. После звонков «консультантов» установила приложение, сделала переводы и взяла два онлайн-кредита. Общий ущерб составил более 1 млн рублей. Когда связь с «брокерами» прервалась, пострадавшая обратилась в полицию.
На улице Садовой мужчина устроил ночной погром в торговых ларьках. Он сломал витрины, разбил стекла и повредил имущество, перебудив местных жителей. Очевидцы сообщили, что хулиган повредил ларек «Восток» и продолжил разрушать другие объекты, а в финале забросил контейнер внутрь одного из торговых павильонов.
В Екатеринбурге растет число таксистов-мигрантов. Это связано с запретами на работу в других регионах и особенностями местного рынка. Свердловская область остается одним из немногих регионов, где таких ограничений нет, что привлекает иностранцев, вытесненных из соседних областей или Москвы. Ситуация вызывает недовольство среди местных таксистов — их заработки снижаются из-за увеличения конкуренции и отмены повышенных тарифов.
В Свердловской области в конце февраля синоптики прогнозируют резкие перепады температуры. Ночами температура будет опускаться до -20 градусов в низинах, а днем потеплеет до 0…+3 градусов. Ожидается небольшой снег и слабый ветер.