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Posted 26 февраля, 17:15

Published 26 февраля, 17:15

Modified 26 февраля, 17:18

Updated 26 февраля, 17:18

Оксид азота, уплывший миллион, хулиган-погромщик, мигранты в такси и капризы погоды

Оксид азота, уплывший миллион, хулиган-погромщик, мигранты в такси и капризы погоды

26 февраля 2025, 17:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Тагиле жители дышали оксидом азота. Женщина зарабатывала в интернете, но потеряла миллион. Хулиган разгромил киоски на улице Садовой. Мигранты заполонили рынок такси в Свердловской области. Регион ожидают температурные качели. Подводим итоги 26 февраля в Тагиле и области.

В Нижнем Тагиле после четырехдневной атаки сероводородом в воздухе зафиксировали превышение концентрации оксида азота. 25 февраля уровень загрязнения достиг 1,5 ПДК в районе Вагонки, затем понизился до 1,3 ПДК. Жители жалуются на затрудненное дыхание и жару в квартирах, так как окна открыть невозможно.

Оксид азота превысил норму в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 25 февраля
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В Нижнем Тагиле женщина стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на «инвестициях». Она увидела рекламу с логотипом известного банка и оставила заявку. После звонков «консультантов» установила приложение, сделала переводы и взяла два онлайн-кредита. Общий ущерб составил более 1 млн рублей. Когда связь с «брокерами» прервалась, пострадавшая обратилась в полицию.

Жительница Нижнего Тагила потеряла больше 1 млн из-за желания заработать в интернете
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На улице Садовой мужчина устроил ночной погром в торговых ларьках. Он сломал витрины, разбил стекла и повредил имущество, перебудив местных жителей. Очевидцы сообщили, что хулиган повредил ларек «Восток» и продолжил разрушать другие объекты, а в финале забросил контейнер внутрь одного из торговых павильонов.

Хулиган с контейнером разгромил киоски на Садовой в Нижнем Тагиле
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В Екатеринбурге растет число таксистов-мигрантов. Это связано с запретами на работу в других регионах и особенностями местного рынка. Свердловская область остается одним из немногих регионов, где таких ограничений нет, что привлекает иностранцев, вытесненных из соседних областей или Москвы. Ситуация вызывает недовольство среди местных таксистов — их заработки снижаются из-за увеличения конкуренции и отмены повышенных тарифов.

Битва за руль: как мигранты меняют рынок такси Екатеринбурга и злят местных водителей
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В Свердловской области в конце февраля синоптики прогнозируют резкие перепады температуры. Ночами температура будет опускаться до -20 градусов в низинах, а днем потеплеет до 0…+3 градусов. Ожидается небольшой снег и слабый ветер.

Температурные качели ожидают жителей Свердловской области в последние дни зимы
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