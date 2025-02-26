Оксид азота, уплывший миллион, хулиган-погромщик, мигранты в такси и капризы погоды

В Екатеринбурге растет число таксистов-мигрантов. Это связано с запретами на работу в других регионах и особенностями местного рынка. Свердловская область остается одним из немногих регионов, где таких ограничений нет, что привлекает иностранцев, вытесненных из соседних областей или Москвы. Ситуация вызывает недовольство среди местных таксистов — их заработки снижаются из-за увеличения конкуренции и отмены повышенных тарифов.