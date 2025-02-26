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Posted 26 февраля, 10:38

Published 26 февраля, 10:38

Modified 26 февраля, 10:40

Updated 26 февраля, 10:40

В Ирбите бойцу СВО отказали в выплате за ранение из-за опечатки в документах

Опечатка в документах стала причиной отказа в выплате за ранение бойцу СВО из Ирбита

26 февраля 2025, 10:38
Фото: 1MI.

В Ирбите бойцу СВО отказали в выплате за ранение из-за опечатки в документах

В Ирбите местное управление соцполитики отказало в выплате за ранение участнику СВО. Причиной стала опечатка в документах.

Прокурату в ходе проверка выяснила, что мужчина пол года находился на спецоперации в качестве добровольца. Он получил ранение при выполнении боевых задач — осколочно-минную травму предплечья. После окончания лечения мужчина обратился в соцзащиту для получения выплаты в размере 150 тысяч рублей.

Однако ему отказали. В течение всего 2024 года служба ссылалась на опечатку в медицинских документов. При этом не предпринимало никаких мер, чтобы ее исправить, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокуратура по результатам проверки направила заявление в суд с требованием перечислить выплату.

На данный момент средства были выплачены.

Ранее в Свердловской области банк списал средства у участника СВО за долги. Однако сделал это незаконно.

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