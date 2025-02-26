Опечатка в документах стала причиной отказа в выплате за ранение бойцу СВО из Ирбита

Posted 26 февраля, 10:38
Published 26 февраля, 10:38
Modified 26 февраля, 10:40
Updated 26 февраля, 10:40
Прокурату в ходе проверка выяснила, что мужчина пол года находился на спецоперации в качестве добровольца. Он получил ранение при выполнении боевых задач — осколочно-минную травму предплечья. После окончания лечения мужчина обратился в соцзащиту для получения выплаты в размере 150 тысяч рублей.
Однако ему отказали. В течение всего 2024 года служба ссылалась на опечатку в медицинских документов. При этом не предпринимало никаких мер, чтобы ее исправить, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Прокуратура по результатам проверки направила заявление в суд с требованием перечислить выплату.
На данный момент средства были выплачены.
Ранее в Свердловской области банк списал средства у участника СВО за долги. Однако сделал это незаконно.