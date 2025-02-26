Ожоги, тошнота, рвота. Жители Челябинска уже больше года дышат опасными запахами

В Челябинске жители пожаловались на опасные для здоровья запахи в подъезде

Жители Челябинска жалуются на неизвестные запахи в подъезде и на улице. Они утверждают, что от этого у них возникают тошнота, рвота и более опасные состоянии. Местные предполагают, что в их доме могут варить наркотики.

Жительница дома Оксана рассказала, что жить переехала в дом на улице Молодогвардейцев в 2022 году. Однако первые проблемы начались уже через год, сообщает Ural Mash. Сначала химические запахи ощущались только в квартире. Со временем они стали усиливаться и ощущались уже и в подъезде тоже. На данный момент жители боятся открывать окна для проветривания, так как «аромат» добрался и до улицы. От этого запаха отнимаются ноги. Идет отек Квинке. Вызывали скорую ребенку, себе вызывала. Сама ходила к врачу, где ставили химический ожог горла. Также тошнота, рвота, живот очень сильно болит. Это смотря какой запах. Запахи разные, — рассказывает Оксана. Она отметила, что каждый из запахов вызывает разные симптомы. Иногда может выкручивать ноги, иногда жжет нос и желудок. Однажды был и такой запах, от которого кожа на лице слазила. Женщина добавила, что в полицию она обращалась неоднократно. Однако правоохранители ничего не нашли. Запах при этом никуда не исчезает. Некоторые жители дома уже съехали из своих квартир. Ранее в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеорологических условий. Жители несколько дней жаловались на дымки над предприятиями, а также неприятные запахи в воздухе.