Ожоги, тошнота, рвота. Жители Челябинска уже больше года дышат опасными запахами

Posted 26 февраля, 08:53
Published 26 февраля, 08:53
Modified 26 февраля, 08:55
Updated 26 февраля, 08:55
Жительница дома Оксана рассказала, что жить переехала в дом на улице Молодогвардейцев в 2022 году. Однако первые проблемы начались уже через год, сообщает Ural Mash.
Сначала химические запахи ощущались только в квартире. Со временем они стали усиливаться и ощущались уже и в подъезде тоже. На данный момент жители боятся открывать окна для проветривания, так как «аромат» добрался и до улицы.
От этого запаха отнимаются ноги. Идет отек Квинке. Вызывали скорую ребенку, себе вызывала. Сама ходила к врачу, где ставили химический ожог горла. Также тошнота, рвота, живот очень сильно болит. Это смотря какой запах. Запахи разные, — рассказывает Оксана.
Она отметила, что каждый из запахов вызывает разные симптомы. Иногда может выкручивать ноги, иногда жжет нос и желудок. Однажды был и такой запах, от которого кожа на лице слазила.
Женщина добавила, что в полицию она обращалась неоднократно. Однако правоохранители ничего не нашли. Запах при этом никуда не исчезает. Некоторые жители дома уже съехали из своих квартир.
Ранее в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеорологических условий. Жители несколько дней жаловались на дымки над предприятиями, а также неприятные запахи в воздухе.