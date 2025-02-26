Питание, вода, спорт и сон: десять шагов к укреплению иммунитета

Posted 26 февраля, 12:20
Published 26 февраля, 12:20
Modified 26 февраля, 12:22
Updated 26 февраля, 12:22
Ежегодно с 1 марта 2002 года отмечается Всемирный день иммунитета. Иммунитет — это способность организма сопротивляться инфекциям и болезням. Иммунная система обезвреживает чужеродные клетки (инфекции, вирусы, паразиты и другие патогены) и разрушает их.
Неправильный образ жизни (несбалансированное питание, употребление алкоголя, курение, отсутствие физической активности), а также стрессы, депрессивные состояния, повышенная раздражительность, усталость, плохой сон и экология оказывают значительное влияние на иммунитет.
Наш организм всегда подсказывает, что не справляется с внешней нагрузкой. На что, по мнению экспертов, необходимо обращать особое внимание?
Иммунитет снижает также загрязнение окружающей среды, и, соответственно, чтобы его укрепить, нужно улучшать экологию, в том числе, экологию жилища. Например, уменьшать влияние гаджетов, вывозить ребенка в экологически чистые районы. Продукты должны содержать как можно меньше искусственных добавок и консервантов, так как они нагружают иммунную систему и ослабевает защита против инфекций, — рассказал аллерголог-иммунолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Владимир Морозов.
В Детской городской больнице на учете с иммунодефицитным состоянием состоит 54 ребенка. Из них 45 детей и 9 подростков. У многих пациентов иммунная недостаточность может сопутствовать основному заболеванию.
Начнем с питания. Рацион должен включать в себя фрукты и овощи. Особенно важны витамин С (цитрусовые, киви, болгарский перец) и витамин А (морковь, тыква). Белки необходимы для построения клеток иммунной системы (мясо, рыба, яйца, бобовые). Жирные кислоты Омега-3 содержатся в рыбе (лосось, скумбрия), орехах и семенах льна. Они помогают уменьшить воспаление и поддерживать здоровье клеточных мембран. Пробиотики — полезные бактерии, содержащиеся в йогурте, кефире, квашеной капусте, способствуют здоровью кишечника, тесно связанного с иммунной системой. Цинк содержится в морепродуктах, мясе, орехах, а селен — в бразильских орехах, морепродуктах. Витамин D важен для регуляции иммунной функции. Его недостаток часто встречается у людей, живущих в северных широтах с недостатком солнечного света.
Добавим спорт. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение, способствуют выведению токсинов через пот и повышают уровень эндорфинов, что положительно влияет на настроение и стрессоустойчивость.
Наладим сон и найдем время для полноценного отдыха. Недостаток сна ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к болезням. Взрослым рекомендуется спать 7–9 часов в сутки. Во время сна организм восстанавливает силы и производит клетки, необходимые для борьбы с инфекциями.
Научимся управлять стрессом. Хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, подавляющего иммунную функцию. Важно находить способы справляться со стрессом. Так, подойдут медитация, йога, прогулки на свежем воздухе, любимое хобби, общение с близкими людьми.
Следим за количеством потребляемой воды, особенно в жаркую погоду или при занятиях спортом. Обезвоживание негативно сказывается на общем состоянии здоровья, включая работу иммунной системы.
Подключим закаливание. Умеренное закаливание помогает организму адаптироваться к изменениям температуры и улучшает циркуляцию крови. Подойдут контрастный душ, обливание холодной водой или регулярные прогулки на свежем воздухе.
Избавимся от вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя негативно влияют на иммунную систему. Табак ухудшает состояние дыхательных путей, делая их более восприимчивыми к инфекциям, а спиртные напитки угнетают защитные механизмы организма.
Не забудем и о личной гигиене. Регулярное мытье рук, особенно перед едой и после посещения общественных мест, помогает предотвратить распространение микробов. Используйте дезинфицирующие средства для рук, если возможность помыть руки с мылом отсутствует.
Не принебрегаем вакцинации. Прививки стимулируют иммунную систему вырабатывать антитела против конкретных болезней.
Зачастую мы откладываем визит к врачу до появления очевидных симптомов. Однако стоит понимать, что регулярные посещения специалистов, профосмотры и диспансеризация помогут избежать серьезных проблем со здоровьем, а только улучшат качество жизни.