Питание, вода, спорт и сон: десять шагов к укреплению иммунитета

Начнем с питания. Рацион должен включать в себя фрукты и овощи. Особенно важны витамин С (цитрусовые, киви, болгарский перец) и витамин А (морковь, тыква). Белки необходимы для построения клеток иммунной системы (мясо, рыба, яйца, бобовые). Жирные кислоты Омега-3 содержатся в рыбе (лосось, скумбрия), орехах и семенах льна. Они помогают уменьшить воспаление и поддерживать здоровье клеточных мембран. Пробиотики — полезные бактерии, содержащиеся в йогурте, кефире, квашеной капусте, способствуют здоровью кишечника, тесно связанного с иммунной системой. Цинк содержится в морепродуктах, мясе, орехах, а селен — в бразильских орехах, морепродуктах. Витамин D важен для регуляции иммунной функции. Его недостаток часто встречается у людей, живущих в северных широтах с недостатком солнечного света.