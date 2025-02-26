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Posted 26 февраля, 08:45

Published 26 февраля, 08:45

Modified 26 февраля, 08:47

Updated 26 февраля, 08:47

Предприниматель в Ревде продал почти 300 кг поддельного сливочного масла

Предприниматель в Ревде продал почти 300 кг поддельного сливочного масла

26 февраля 2025, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде местный предприниматель продал в Екатеринбург 280 килограммов фальсифицированного сливочного масла.

Во время проверки было выяснено, что поставщик не соблюдал стандарты, по которым изготавливается масло. Это стало помехой для установления качества продукта, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В связи с этим предпринимателю было объявлено предостережение, а его разрешение на работу было аннулировано.

Напомним, в Екатеринбурге была выявлена крупная партия поддельного масла, которое привезли из Санкт-Петербурга.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Свердловская область#Россельхознадзор#Продукция#Предприниматель#Продукт#Екатеринбург#Сливочное масло
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