Предприниматель в Ревде продал почти 300 кг поддельного сливочного масла

Posted 26 февраля, 08:45
Published 26 февраля, 08:45
Modified 26 февраля, 08:47
Updated 26 февраля, 08:47
Во время проверки было выяснено, что поставщик не соблюдал стандарты, по которым изготавливается масло. Это стало помехой для установления качества продукта, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
В связи с этим предпринимателю было объявлено предостережение, а его разрешение на работу было аннулировано.
Напомним, в Екатеринбурге была выявлена крупная партия поддельного масла, которое привезли из Санкт-Петербурга.