Раскрыты новые подробности дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском

Posted 26 февраля, 10:11
Published 26 февраля, 10:11
Modified 26 февраля, 10:13
Updated 26 февраля, 10:13
Так, по словам юриста Юлии Майоровой, причина расправы может заключаться в том, что девушка якобы задолжала деньги. Один из обвиняемых не пытался добиться внимания, рассказывает юрист, а считал, что девушка должна вернуть большую сумму, пишет Е1.
Когда юрист начала заниматься этим делом, то ей начали приходить сообщения от жителей города. Ей рассказали, что данная компания занималась махинациями с банковскими картами. Так, молодежи предлагали дополнительный заработок. Человек оформляет на себя банковскую карту и передает ее третьим лицам. За это он получает некую оплату.
По словам Майоровой, бизнес распространен. Через такие карты проходят большие суммы для отмывания денег. Например, это может быть продажа наркотиков, проституция и прочее. Тех, кто оформляет на себя карты, называют дропперами. В мошенническую схему вовлекают и детей. Однако последние не понимают, что за такое предусмотрено уголовное наказание.
Юлии также рассказали, что компания молодых людей, которая находится в СИЗО, занималась наказанием тех, кто пытался хитрить и снимал средства со своей же карты. за кражу денег людей отвозили на мойку и издевались, записывая все на видео.
По словам юриста, на сегодняшний день известно 8 жертв, которых мучили на автомойке.
В СК по Свердловской области рассказали, что по поступившим данным проводится проверка.
Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском будут проверены полицейские, которые задержали мучителей девушек на автомойке. Причиной стало то, что случилось это через 1,5 месяца после того, как случился сам инцидент.