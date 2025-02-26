Раскрыты новые подробности дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском

По словам Майоровой, бизнес распространен. Через такие карты проходят большие суммы для отмывания денег. Например, это может быть продажа наркотиков, проституция и прочее. Тех, кто оформляет на себя карты, называют дропперами. В мошенническую схему вовлекают и детей. Однако последние не понимают, что за такое предусмотрено уголовное наказание.