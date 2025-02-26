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Posted 26 февраля, 09:01

Published 26 февраля, 09:01

Modified 26 февраля, 09:03

Updated 26 февраля, 09:03

Семья из Новосибирска решила назвать ребенка Трампом

Российская семья назвала сына Трампом

26 февраля 2025, 09:01
Фото: 1MI.

Семья из Новосибирска решила назвать ребенка Трампом

Семейная пара из Новосибирска решила дать имя Трамп своему ребенку. Отчество у него при этом — Владимирович.

На данный момент супруги живут в Белоруссии. Туда они переехали два года назад, поближе к родителям мужа. Владимир работает на удаленке, а Елена флористом.

В феврале у пары родился мальчик. Родители долго размышляли, какое имя дать ребенку. В итоге решили, что оно должно быть необычным. Так и решили назвать его Трамп.

Папа мальчика отмечает, что имя не связано с политикой и трактовать его можно по разному. Он также добавил, что через несколько лет имя может стать редким.

Пока родители не получили свидетельство о рождении малыша, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на родителя мальчика.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила какие имена будут самыми лучшими для малышей в 2025 году.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Необычное#Имя#Редкое
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