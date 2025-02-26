Российская семья назвала сына Трампом

Posted 26 февраля, 09:01
Published 26 февраля, 09:01
Modified 26 февраля, 09:03
Updated 26 февраля, 09:03
На данный момент супруги живут в Белоруссии. Туда они переехали два года назад, поближе к родителям мужа. Владимир работает на удаленке, а Елена флористом.
В феврале у пары родился мальчик. Родители долго размышляли, какое имя дать ребенку. В итоге решили, что оно должно быть необычным. Так и решили назвать его Трамп.
Папа мальчика отмечает, что имя не связано с политикой и трактовать его можно по разному. Он также добавил, что через несколько лет имя может стать редким.
Пока родители не получили свидетельство о рождении малыша, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на родителя мальчика.