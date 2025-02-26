Шумная вечеринка с интимом в салоне самолета довела екатеринбуржцев до полиции

Пассажиры самолета Таиланд — Екатеринбург устроили дебош на борту

В самолете, который летел рейсом из Таиланда в Екатеринбург, произошел инцидент с участием трех девушек и мужчины. Их поведение шокировало других пассажиров и завершилось разбирательством с полицией.