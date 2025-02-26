Шумная вечеринка с интимом в салоне самолета довела екатеринбуржцев до полиции

Posted 26 февраля, 16:11
Published 26 февраля, 16:11
Modified 26 февраля, 16:13
Updated 26 февраля, 16:13
Путешественники закупились в Duty Free и начали вечер с алкоголя в компании попутчика. Под воздействием выпитого они перешли к интимным ласкам, игнорируя замечания окружающих, пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Возмущенные пассажиры обратились за помощью к экипажу, но и предупреждение от командира воздушного судна не изменило ситуацию. Вечеринка продолжилась до самого приземления и сопровождалась распитием пива, виски и водки.
После приземления в Екатеринбурге дебоширов встретили полицейские. В результате им выписали штраф за неподобающее поведение и нарушение общественного порядка.
Неделю назад полиция скрутила в аэропорту «Кольцово» злостного курильщика, который дымил прямо на борту самолета.