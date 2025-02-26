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Posted 26 февраля, 16:11

Published 26 февраля, 16:11

Modified 26 февраля, 16:13

Updated 26 февраля, 16:13

Пассажиры самолета Таиланд — Екатеринбург устроили дебош на борту

Шумная вечеринка с интимом в салоне самолета довела екатеринбуржцев до полиции

26 февраля 2025, 16:11
Фото: 1MI.

Пассажиры самолета Таиланд — Екатеринбург устроили дебош на борту

В самолете, который летел рейсом из Таиланда в Екатеринбург, произошел инцидент с участием трех девушек и мужчины. Их поведение шокировало других пассажиров и завершилось разбирательством с полицией.

Путешественники закупились в Duty Free и начали вечер с алкоголя в компании попутчика. Под воздействием выпитого они перешли к интимным ласкам, игнорируя замечания окружающих, пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Возмущенные пассажиры обратились за помощью к экипажу, но и предупреждение от командира воздушного судна не изменило ситуацию. Вечеринка продолжилась до самого приземления и сопровождалась распитием пива, виски и водки.

После приземления в Екатеринбурге дебоширов встретили полицейские. В результате им выписали штраф за неподобающее поведение и нарушение общественного порядка.

Неделю назад полиция скрутила в аэропорту «Кольцово» злостного курильщика, который дымил прямо на борту самолета.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Алкоголь#Кольцово#Пассажиры#Самолет#Дебош#Общественный порядок#Екатеринбург#Инцидент
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