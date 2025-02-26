Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда

Posted 26 февраля, 07:18
Published 26 февраля, 07:18
Modified 26 февраля, 07:20
Updated 26 февраля, 07:20
Она рассказала, что калорийность у блинных тортов такая уже как и у обычных блинов.
«Смотрим: блины, 86 килокалорий на 100 грамм. Это считается умеренной калорийностью. Блинчики с мясным фаршем содержат уже 225 килокалорий на 100 грамм. И тех самых пресловутых углеводов — 34 грамма на 100 грамм. По сути, сам по себе блин относится к умеренно-калорийному продукту», — отметила она.
На Масленицу обычно не едят блины с мясом, потому что традиционная Масленица — это блин, на который что-то положено. Мясо мы обычно в блинчик заворачиваем, пишет pravda.ru.
«Обычные блинчики, если вы берёжете фигуру, есть можно. Один блинчик будет весить меньше ста грамм. То есть его калорийность будет менее 86. И я не думаю, что гречневые блины или овсяные выиграют как-то по калорийности», — считает диетолог.
Можно, конечно, блинчики печь на воде. Это достаточно сложно и не очень вкусно. По калориям мы выиграем 5-7 килокалорий из 86, отметила эксперт. Она считает, что ни к чему искать замену яйцам и молоку, так как Масленица бывает раз в году, и не обязательно есть блины всю неделю. Иногда можно себя баловать, но лучше в утренние часы.