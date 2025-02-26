Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда

Можно, конечно, блинчики печь на воде. Это достаточно сложно и не очень вкусно. По калориям мы выиграем 5-7 килокалорий из 86, отметила эксперт. Она считает, что ни к чему искать замену яйцам и молоку, так как Масленица бывает раз в году, и не обязательно есть блины всю неделю. Иногда можно себя баловать, но лучше в утренние часы.