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Posted 26 февраля, 07:18

Published 26 февраля, 07:18

Modified 26 февраля, 07:20

Updated 26 февраля, 07:20

Сколько блинчиков можно съесть на диете? Нутрициолог разобралась в калорийности блюда

26 февраля 2025, 07:18
Наступила Масленичная неделя, когда все хозяюшки будут печь блинчики, блинные торты и устраивать гуляния. Сколько же можно съесть блинов, если вы на диете? О калорийности блюда рассказала Pravda. Ru Анна Белоусова, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт.

Она рассказала, что калорийность у блинных тортов такая уже как и у обычных блинов.

«Смотрим: блины, 86 килокалорий на 100 грамм. Это считается умеренной калорийностью. Блинчики с мясным фаршем содержат уже 225 килокалорий на 100 грамм. И тех самых пресловутых углеводов — 34 грамма на 100 грамм. По сути, сам по себе блин относится к умеренно-калорийному продукту», — отметила она.

На Масленицу обычно не едят блины с мясом, потому что традиционная Масленица — это блин, на который что-то положено. Мясо мы обычно в блинчик заворачиваем, пишет pravda.ru.

«Обычные блинчики, если вы берёжете фигуру, есть можно. Один блинчик будет весить меньше ста грамм. То есть его калорийность будет менее 86. И я не думаю, что гречневые блины или овсяные выиграют как-то по калорийности», — считает диетолог.

Можно, конечно, блинчики печь на воде. Это достаточно сложно и не очень вкусно. По калориям мы выиграем 5-7 килокалорий из 86, отметила эксперт. Она считает, что ни к чему искать замену яйцам и молоку, так как Масленица бывает раз в году, и не обязательно есть блины всю неделю. Иногда можно себя баловать, но лучше в утренние часы.

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