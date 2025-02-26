Сколько блинов можно съесть на Масленицу и не заболеть: нутрициолог раскрыла секрет

Posted 26 февраля, 11:13
Published 26 февраля, 11:13
Modified 26 февраля, 11:15
Updated 26 февраля, 11:15
Один тонкий блин на кефире содержит 60-120 ккал, на воде — чуть меньше, от 50-100 ккал, говорит нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина. Но если вы добавляете масло, сметану или, например, варенье, то калорийность вырастает в разы.
Конечно, блин — не самый легкий продукт, но его калорийность зависит от многих параметров: теста, начинки, способа приготовления — на масле, на сухой сковороде; диаметра готового продукта, толщины, — отмечает эксперт.
Так, жарка на сухой сковороде ощутимо снижает калории в сравнении с приготовлением на масле. Также на калорийность влияет толщина и размер блинов — чем плотнее блинчик, тем выше его энергетическая ценность.
Для тех, кто строго следит за фигурой и подсчитывает калории, подходит правило: 2-3 блина без начинки за один прием пищи. Если в рацион входит начинка или соусы, лучше ограничиться 2 штуками.
Елена Манохина советуют учитывать общий рацион. Если ваш день насыщен углеводами, лучше уменьшить количество блинов, но если вы активно занимаетесь спортом, пара дополнительных блинчиков не станут проблемой.
Для людей, которые не отслеживают калории, допустимая норма — от двух до шести блинов в зависимости от начинки и порции.
А вот детям педиатры рекомендуют вводить в рацион блины не раньше 2-3 лет, причем в небольших количествах. Для начала предложите малышу четверть или половинку блина без начинки, чтобы убедиться, что он хорошо воспримет новый продукт.
Для детей третьего года жизни допустимая порция блинов составляет около 50 г в день. Школьники, благодаря более активному росту, могут наслаждаться блинами с начинкой — до 150 г в сутки.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге взлетел «индекс блина».