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Posted 26 февраля, 14:43

Published 26 февраля, 14:43

Modified 26 февраля, 14:45

Updated 26 февраля, 14:45

Собака напала на девочку в Серове

Собака напала на девочку в Серове

26 февраля 2025, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Серове 14-летняя девочка пострадала из-за нападения собаки на улице Агломератчиков 25 февраля 2025 года.

Животное набросилось на школьницу в районе пожарной части и укусило ее. В результате пострадавшую отвезли в клинику, где ей оказали помощь, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники спецслужбы осуществили отлов пса, напавшего на девочку. В надзорном ведомстве проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, жительница Полевского, владеющая питомником, выплатит более 300 тысяч рублей после того, как одна из собак напала на дошкольницу.

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