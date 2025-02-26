Собака напала на девочку в Серове

Posted 26 февраля, 14:43
Published 26 февраля, 14:43
Modified 26 февраля, 14:45
Updated 26 февраля, 14:45
Животное набросилось на школьницу в районе пожарной части и укусило ее. В результате пострадавшую отвезли в клинику, где ей оказали помощь, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сотрудники спецслужбы осуществили отлов пса, напавшего на девочку. В надзорном ведомстве проводится проверка по факту случившегося.
Напомним, жительница Полевского, владеющая питомником, выплатит более 300 тысяч рублей после того, как одна из собак напала на дошкольницу.