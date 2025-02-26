Сотрудница предприятия в Свердловской области получит 200 тысяч за наезд трактора

Posted 26 февраля, 12:59
Published 26 февраля, 12:59
Modified 26 февраля, 13:01
Updated 26 февраля, 13:01
Когда сотрудница предприятия находилась на молочно-товарной ферме, на нее наехал трактор, в результате чего женщина получила серьезные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
На протяжении долгого времени пострадавшая проходила лечение в больнице, а затем курс реабилитации. Во время проверки выяснилось, что на ферме не было знаков ограничения скорости, указателей проездов и проходов.
Кроме того, работников допустили к работе, несмотря на то, что они не прошли инструктаж по охране труда. В связи с этим суд взыскал с организации 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей сотрудницы.