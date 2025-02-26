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Posted 26 февраля, 12:59

Published 26 февраля, 12:59

Modified 26 февраля, 13:01

Updated 26 февраля, 13:01

Сотрудница предприятия в Свердловской области получит 200 тысяч за наезд трактора

Сотрудница предприятия в Свердловской области получит 200 тысяч за наезд трактора

26 февраля 2025, 12:59
Фото: 1MI.
В Байкаловском районе сельскохозяйственное предприятие «Шаламовский» выплатит своей сотруднице 200 тысяч рублей за наезд трактора. Происшествие случилось в октябре 2023 года.

Когда сотрудница предприятия находилась на молочно-товарной ферме, на нее наехал трактор, в результате чего женщина получила серьезные травмы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На протяжении долгого времени пострадавшая проходила лечение в больнице, а затем курс реабилитации. Во время проверки выяснилось, что на ферме не было знаков ограничения скорости, указателей проездов и проходов.

Кроме того, работников допустили к работе, несмотря на то, что они не прошли инструктаж по охране труда. В связи с этим суд взыскал с организации 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей сотрудницы.

Напомним, владелица питомника в Полевском выплатит более 300 тысяч за нападение собаки на ребенка.

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