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Posted 26 февраля, 07:50

Published 26 февраля, 07:50

Modified 26 февраля, 07:52

Updated 26 февраля, 07:52

Стала известна причина драки школьников в Среднеуральске

Стала известна причина драки школьников в Среднеуральске

26 февраля 2025, 07:50
Фото: Изображение Midjourney.
Стало известно, из-за чего подрались два старшеклассника в одной из школ Среднеуральска.

По словам мамы пострадавшего мальчика, он вступился перед сверстниками за своего младшего брата, которого они обижали. После этого произошла драка, пишет Е1.

Также женщина рассказала, что после потасовки ее сын был в полуобморочном состоянии, а обидчики отправили его в больницу на такси, не став вызывать скорую помощь.

Напомним, драка произошла в школьном туалете 24 февраля. По факту случившегося в прокуратуре проводится проверка.

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