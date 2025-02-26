Стала известна причина драки школьников в Среднеуральске

Posted 26 февраля, 07:50
Published 26 февраля, 07:50
Modified 26 февраля, 07:52
Updated 26 февраля, 07:52
По словам мамы пострадавшего мальчика, он вступился перед сверстниками за своего младшего брата, которого они обижали. После этого произошла драка, пишет Е1.
Также женщина рассказала, что после потасовки ее сын был в полуобморочном состоянии, а обидчики отправили его в больницу на такси, не став вызывать скорую помощь.
Напомним, драка произошла в школьном туалете 24 февраля. По факту случившегося в прокуратуре проводится проверка.