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Posted 26 февраля, 10:49

Published 26 февраля, 10:49

Modified 26 февраля, 10:51

Updated 26 февраля, 10:51

Стиральную машину и телевизор выкинул житель Невьянска с 5-го этажа

Стиральную машину и телевизор выкинул житель Невьянска с 5-го этажа

26 февраля 2025, 10:49
Фото: tagilcity.ru.
Утром 26 февраля в уральском городе Невьянске в одном из домов происходили семейные разборки, в результате чего на улице под окнами жилого дома оказались стиральная машина, телевизор, а также личные вещи.

О произошедшем рассказывают жители дома №17 по улице Максима Горького в Невьянске.

Вышла утром на работу, на улицу, а там война, соседи с соседнего подъезда воевали, делили имущество, ссора, — рассказала редакции TagilCity.ru горожанка Елена.
Фото: tagilcity.ru

Судя по кадрам с места и рассказам очевидцев, ссорилась пара с пятого этажа одного из подъездов. На земле валяется разбитая стиральная машина, также был телевизор, рассказывают люди, и много одежды.

Это утро было, то есть уже все шли на работу, кто в школу и садик. А если бы кто-то пострадал? Ничего себе — с пятого этажа выкинуть тяжелую машинку, — говорит местная жительница.

По словам жителей дома, у подъезда поврежден козырек.

Жители сообщили, что к семье приезжали сотрудники правоохранительных органов, однако скандалисты им не открыли. Мы запросили информацию в невьянской полиции.

Житель Нижнего Тагила выбросил из окна старую мебель
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Ранее подобный инцидент происходил в Нижнем Тагиле. Однако в тот день мужчина осознанно выбрасывал старую мебель, вместо того, чтобы нанять грузчиков.

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