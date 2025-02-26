Стиральную машину и телевизор выкинул житель Невьянска с 5-го этажа

Posted 26 февраля, 10:49
Published 26 февраля, 10:49
Modified 26 февраля, 10:51
Updated 26 февраля, 10:51
О произошедшем рассказывают жители дома №17 по улице Максима Горького в Невьянске.
Вышла утром на работу, на улицу, а там война, соседи с соседнего подъезда воевали, делили имущество, ссора, — рассказала редакции TagilCity.ru горожанка Елена.
Судя по кадрам с места и рассказам очевидцев, ссорилась пара с пятого этажа одного из подъездов. На земле валяется разбитая стиральная машина, также был телевизор, рассказывают люди, и много одежды.
Это утро было, то есть уже все шли на работу, кто в школу и садик. А если бы кто-то пострадал? Ничего себе — с пятого этажа выкинуть тяжелую машинку, — говорит местная жительница.
По словам жителей дома, у подъезда поврежден козырек.
Жители сообщили, что к семье приезжали сотрудники правоохранительных органов, однако скандалисты им не открыли. Мы запросили информацию в невьянской полиции.
Ранее подобный инцидент происходил в Нижнем Тагиле. Однако в тот день мужчина осознанно выбрасывал старую мебель, вместо того, чтобы нанять грузчиков.