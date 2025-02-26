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Posted 26 февраля, 09:26

Published 26 февраля, 09:26

Modified 26 февраля, 09:28

Updated 26 февраля, 09:28

Жителя Свердловской области будут судить за оскорбление и угрозы полицейским

Свердловчанин угрожал полицейским топором и оскорблял их

26 февраля 2025, 09:26
Фото: 1MI.

Жителя Свердловской области будут судить за оскорбление и угрозы полицейским

В Туринске Свердловской области 39-летний местный житель отправится под суд за нарушения закона. Он шел на полицейских с топором и угрожал применить насилие.

Мужчина обвиняется в угрозе применения насилия, публичном оскорблении полицейских и повреждении чужого имущества.

По данным следствия, ночью 11 ноября 2024 года мужчина выпивал со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились, а затем начали драться. Соседи вызвали полицию. По прибытию правоохранители потребовали прекратить драку, но обвиняемый их проигнорировал, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Осознавая, что совершает опасные действия, мужчина продемонстрировал топор и начал двигаться в сторону полицейских. Он высказал угрозу применения насилия. Также мужчина выругался нецензурно в сторону правоохранителей и оскорбил их.

Кроме всего прочего, обвиняемый топором нанес по крылу полицейского авто не менее двух ударов.

Свою вину обвиняемый признал. Теперь дело передано в суд на рассмотрение.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал на сотрудника дежурной части в полиции.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Уголовное дело#Криминал#Нападение#Полицейский#Екатеринбург
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