Свердловчанин угрожал полицейским топором и оскорблял их

По данным следствия, ночью 11 ноября 2024 года мужчина выпивал со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились, а затем начали драться. Соседи вызвали полицию. По прибытию правоохранители потребовали прекратить драку, но обвиняемый их проигнорировал, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.