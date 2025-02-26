Свердловчанин угрожал полицейским топором и оскорблял их

Posted 26 февраля, 09:26
Published 26 февраля, 09:26
Modified 26 февраля, 09:28
Updated 26 февраля, 09:28
Мужчина обвиняется в угрозе применения насилия, публичном оскорблении полицейских и повреждении чужого имущества.
По данным следствия, ночью 11 ноября 2024 года мужчина выпивал со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились, а затем начали драться. Соседи вызвали полицию. По прибытию правоохранители потребовали прекратить драку, но обвиняемый их проигнорировал, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Осознавая, что совершает опасные действия, мужчина продемонстрировал топор и начал двигаться в сторону полицейских. Он высказал угрозу применения насилия. Также мужчина выругался нецензурно в сторону правоохранителей и оскорбил их.
Кроме всего прочего, обвиняемый топором нанес по крылу полицейского авто не менее двух ударов.
Свою вину обвиняемый признал. Теперь дело передано в суд на рассмотрение.