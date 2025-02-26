Сына закрыла телом: в Екатеринбурге ротвейлер растерзал молодую женщину

Posted 26 февраля, 16:52
Published 26 февраля, 16:52
Modified 26 февраля, 16:54
Updated 26 февраля, 16:54
Нападение произошло на улице Медногорской — это район Широкой Речки. Свидетелями стали соседи, которые попытались вмешаться, но агрессивная собака никого к пострадавшим не подпускала, пишет Е1.
Мать, прикрыв ребенка своим телом, получила множественные укусы и серьезные травмы обеих рук. Пострадавшую увезли в травмпункт с открытым переломом и рваными ранами. Позднее она рассказала в чате поселка, что потеряла чувствительность в левой руке.
Собака держала своих «заложников» почти полчаса, окружающие так и не осмелились дать ей отпор.
Соседи сообщили, что это не первый случай нападения этой собаки. Хозяйка ротвейлера после инцидента просто увела пса домой, заявив, что ответственности за случившееся не несет.
Информация о происшествии поступила в полицию около 16:30. По данным УМВД Екатеринбурга, личность владелицы собаки установлена, пострадавшая намерена подать заявление в органы внутренних дел. По данному факту проводится проверка, также инцидентом заинтересовалась прокуратура.