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Posted 26 февраля, 16:52

Published 26 февраля, 16:52

Modified 26 февраля, 16:54

Updated 26 февраля, 16:54

Эта собака бойцовской породы неоднократно бросалась на других людей

Сына закрыла телом: в Екатеринбурге ротвейлер растерзал молодую женщину

26 февраля 2025, 16:52
Фото: Е1. Эта собака бойцовской породы неоднократно бросалась на других людей

В Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком, у женщины серьезные травмы

В Екатеринбурге агрессивный ротвейлер напал на молодую мать с маленьким ребенком. Мать прикрывала пятилетнего дошкольника собственным телом, получив тяжелые укусы и открытый перелом.

Нападение произошло на улице Медногорской — это район Широкой Речки. Свидетелями стали соседи, которые попытались вмешаться, но агрессивная собака никого к пострадавшим не подпускала, пишет Е1.

Мать, прикрыв ребенка своим телом, получила множественные укусы и серьезные травмы обеих рук. Пострадавшую увезли в травмпункт с открытым переломом и рваными ранами. Позднее она рассказала в чате поселка, что потеряла чувствительность в левой руке.

Собака держала своих «заложников» почти полчаса, окружающие так и не осмелились дать ей отпор.

Соседи сообщили, что это не первый случай нападения этой собаки. Хозяйка ротвейлера после инцидента просто увела пса домой, заявив, что ответственности за случившееся не несет.

Информация о происшествии поступила в полицию около 16:30. По данным УМВД Екатеринбурга, личность владелицы собаки установлена, пострадавшая намерена подать заявление в органы внутренних дел. По данному факту проводится проверка, также инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Ранее в Серове агрессивный пес набросился на 14-летнюю школьницу.

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