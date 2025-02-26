Температурные качели ожидают жителей Свердловской области в последние дни зимы

Posted 26 февраля, 05:36
Published 26 февраля, 05:36
Modified 26 февраля, 05:38
Updated 26 февраля, 05:38
В течение дня, по данным Уральского гидрометцентра, местами пройдет небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.
В ночь на 27 февраля снова похолодает до -5…-10 градусов, а в низинах до -20. Днем же снова потеплеет до -5…0 градусов. Ветер при этом сохранится слабый, а местами в регионе пройдет небольшой снег.
В ночь на 28 февраля снова ожидается похолодание до -5…-10 градусов. В низинах эта температура составит до -20 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до -3…+2 градусов.