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Posted 26 февраля, 05:36

Published 26 февраля, 05:36

Modified 26 февраля, 05:38

Updated 26 февраля, 05:38

В Свердловской области синоптики спрогнозировали резкие перепады температуры

Температурные качели ожидают жителей Свердловской области в последние дни зимы

26 февраля 2025, 05:36
Фото: 1MI.

В Свердловской области синоптики спрогнозировали резкие перепады температуры

Температурные качели ожидаются в Свердловской области в последние три дня зимы. Так, в ночь на 26 февраля температура воздуха составила -9…-14 градусов, а в низинах -16.-21. При этом уже днем потеплеет до +3 градусов.

В течение дня, по данным Уральского гидрометцентра, местами пройдет небольшой снег, а порывы ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.

В ночь на 27 февраля снова похолодает до -5…-10 градусов, а в низинах до -20. Днем же снова потеплеет до -5…0 градусов. Ветер при этом сохранится слабый, а местами в регионе пройдет небольшой снег.

В ночь на 28 февраля снова ожидается похолодание до -5…-10 градусов. В низинах эта температура составит до -20 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до -3…+2 градусов.

Ранее TagilCity.ru выяснил, какая погода ожидает жителей Свердловской области этой весной.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Синоптик
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