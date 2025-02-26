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Posted 26 февраля, 17:59

Published 26 февраля, 17:59

Modified 26 февраля, 18:01

Updated 26 февраля, 18:01

Терапевт Лапа рассказала про проблемы со здоровьем, на которые указывает синяк Трампа

26 февраля 2025, 17:59
Эксперт объяснила синяки на руках президента Соединенных Штатов не регулярными рукопожатиями, а специфическими проблемами со здоровьем.

Людмила Лапа, врач-терапевт высшей категории, в беседе с «Ридусом» прокомментировала синяки, которые были обнаружены на руках нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В пресс-службе Белого дома объяснили это необходимостью главы государства часто пожимать руки.

По словам специалиста, огромный синяк на кисти под костяшками пальцев не может появиться из-за частых рукопожатий. Вероятнее всего, это признак некоторых специфических проблем со здоровьем у главы Белого дома.

Собеседница издания отметила, что подобное случается при хрупкости сосудов или при густой крови, когда в плазме повышен показатель D-димера. Она подчеркнула, что такие синяки появляются исключительно в такой ситуации.

Ранее в американских изданиях появилось фото рукопожатия американского и французского лидеров, на которой отчетливо был виден крупный желто-коричневый синяк на кисти руки Трампа. Его также можно было увидеть на фото с предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

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