Терапевт Лапа рассказала про проблемы со здоровьем, на которые указывает синяк Трампа

Posted 26 февраля, 17:59
Published 26 февраля, 17:59
Modified 26 февраля, 18:01
Updated 26 февраля, 18:01
Людмила Лапа, врач-терапевт высшей категории, в беседе с «Ридусом» прокомментировала синяки, которые были обнаружены на руках нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В пресс-службе Белого дома объяснили это необходимостью главы государства часто пожимать руки.
По словам специалиста, огромный синяк на кисти под костяшками пальцев не может появиться из-за частых рукопожатий. Вероятнее всего, это признак некоторых специфических проблем со здоровьем у главы Белого дома.
Собеседница издания отметила, что подобное случается при хрупкости сосудов или при густой крови, когда в плазме повышен показатель D-димера. Она подчеркнула, что такие синяки появляются исключительно в такой ситуации.
Ранее в американских изданиях появилось фото рукопожатия американского и французского лидеров, на которой отчетливо был виден крупный желто-коричневый синяк на кисти руки Трампа. Его также можно было увидеть на фото с предвыборной кампании Трампа в 2024 году.