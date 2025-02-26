Терапевт Лапа рассказала про проблемы со здоровьем, на которые указывает синяк Трампа

Ранее в американских изданиях появилось фото рукопожатия американского и французского лидеров, на которой отчетливо был виден крупный желто-коричневый синяк на кисти руки Трампа. Его также можно было увидеть на фото с предвыборной кампании Трампа в 2024 году.