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Posted 26 февраля, 14:16

Published 26 февраля, 14:16

Modified 26 февраля, 14:18

Updated 26 февраля, 14:18

Рассада может вырасти тонкой и слабой из-за недостатка питательных веществ и света

Тонкая как ниточка: 5 причин, почему ваша рассада тянется, а не растет

26 февраля 2025, 14:16
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik. Рассада может вырасти тонкой и слабой из-за недостатка питательных веществ и света

Агроном Новикова: пять причин, по которым ваша рассада вытягивается

Рубрика
Дом и сад
Крепкая и здоровая рассада — залог богатого урожая. Но что делать, если сеянцы вдруг вытягиваются и становятся тонкими и неустойчивыми? Рассказываем о пяти самых частых причинах вытягивания рассады и о том, как этого избежать.

Неправильное освещение — главная причина вытягивания

Рассада требует яркого, но рассеянного света не менее 12–14 часов в сутки. Если растениям недостаточно света, они тянутся вверх в поисках источника. Особенно это актуально для коротких зимних или ранневесенних дней, когда естественного света мало.

Если мы с вами делаем слишком ранние посевы, когда световой день еще не достаточен, ставим рассаду вдали от окна, сеянцы в этом случае получают слишком мало солнечного света. Поэтому нужно обязательно досвечивать рассаду, — говорит агроном, ведущая канала «Антонов сад» Екатерина Новикова.

Решение простое: используйте фитолампы, устанавливайте их на расстоянии 20–25 см от верхушки растений.

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Высокая температура в помещении

Еще одной распространенной причиной вытягивания рассады становится слишком высокая температура. Растениям важен температурный баланс: днем — не выше +20 °C, а ночью — около +16 °C. Если превышать эти нормы, ростки начнут интенсивно расти вверх, теряя плотность и силу. Проветривайте помещение, следите за температурными показателями, чтобы избежать перегрева.

Избыточный полив — враг рассады

Чрезмерная влага в почве запускает активный рост зеленой массы у рассады, что приводит к вытягиванию. Однако при этом корни не развиваются должным образом, из-за чего растения остаются слабыми. Поливайте рассаду только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет, и обязательно обеспечьте дренаж.

Излишний полив рассады может привести к загниванию корней
Излишний полив рассады может привести к загниванию корней. Фото: Изображение Midjourney

Слишком густой посев семян

Если семена посеяны слишком близко друг к другу, это приводит к конкуренции между растениями за свет, влагу и питательные вещества.

Если сеянцы в посадном ящике растут довольно плотно друг к другу, то в какой-то момент они начинают конкурировать за свет и питание и вытягиваться сильнее. Первым вытягивается наиболее сильное растение, а когда его листья начинают затенять соседа, то они также начинают вытягиваться, — отмечает Екатерина Новикова.

Чтобы этого избежать, прореживайте всходы или изначально соблюдайте рекомендуемое расстояние между семенами.

Нехватка минеральных веществ в почве

Питание играет ключевую роль в развитии рассады. Недостаток фосфора, калия или азота ослабляет растения, что делает их склонными к вытягиванию. Подберите сбалансированное удобрение и вносите его по инструкции. Только не переусердствуйте — избыток удобрений может дать обратный эффект.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Рассада#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Уход за растениями#Полезные советы#Томаты#Агроном
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