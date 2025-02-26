Тонкая как ниточка: 5 причин, почему ваша рассада тянется, а не растет

Posted 26 февраля, 14:16
Published 26 февраля, 14:16
Modified 26 февраля, 14:18
Updated 26 февраля, 14:18
Рассада требует яркого, но рассеянного света не менее 12–14 часов в сутки. Если растениям недостаточно света, они тянутся вверх в поисках источника. Особенно это актуально для коротких зимних или ранневесенних дней, когда естественного света мало.
Если мы с вами делаем слишком ранние посевы, когда световой день еще не достаточен, ставим рассаду вдали от окна, сеянцы в этом случае получают слишком мало солнечного света. Поэтому нужно обязательно досвечивать рассаду, — говорит агроном, ведущая канала «Антонов сад» Екатерина Новикова.
Решение простое: используйте фитолампы, устанавливайте их на расстоянии 20–25 см от верхушки растений.
Еще одной распространенной причиной вытягивания рассады становится слишком высокая температура. Растениям важен температурный баланс: днем — не выше +20 °C, а ночью — около +16 °C. Если превышать эти нормы, ростки начнут интенсивно расти вверх, теряя плотность и силу. Проветривайте помещение, следите за температурными показателями, чтобы избежать перегрева.
Чрезмерная влага в почве запускает активный рост зеленой массы у рассады, что приводит к вытягиванию. Однако при этом корни не развиваются должным образом, из-за чего растения остаются слабыми. Поливайте рассаду только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет, и обязательно обеспечьте дренаж.
Если семена посеяны слишком близко друг к другу, это приводит к конкуренции между растениями за свет, влагу и питательные вещества.
Если сеянцы в посадном ящике растут довольно плотно друг к другу, то в какой-то момент они начинают конкурировать за свет и питание и вытягиваться сильнее. Первым вытягивается наиболее сильное растение, а когда его листья начинают затенять соседа, то они также начинают вытягиваться, — отмечает Екатерина Новикова.
Чтобы этого избежать, прореживайте всходы или изначально соблюдайте рекомендуемое расстояние между семенами.
Питание играет ключевую роль в развитии рассады. Недостаток фосфора, калия или азота ослабляет растения, что делает их склонными к вытягиванию. Подберите сбалансированное удобрение и вносите его по инструкции. Только не переусердствуйте — избыток удобрений может дать обратный эффект.
Ранее опытные дачники рассказали, как правильно подготовить грунт для рассады.