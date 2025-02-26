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Posted 26 февраля, 05:24

Published 26 февраля, 05:24

Modified 26 февраля, 05:26

Updated 26 февраля, 05:26

Среднеуральск остался без воды на одну ночь

Целый город в Свердловской области остался без воды на одну ночь

26 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI.

Среднеуральск остался без воды на одну ночь

Отключение воды из-за аварии случилось в Среднеуральске вечером 25 февраля. Администрация организовала подвоз воды.

В пресс-службе мэрии рассказали, что велись ремонтные работы, к которым привлекли сотрудников местного МУПа, а также сотрудников управления ЖКХ. Подвозом воды занимались пять автомобилей.

Отмечается, что причина аварии была устранена и вода запущена в дома. Давление росло постепенно, чтобы не случилось новых аварий, а уже под утро вода в полном объеме вернулась в дома горожан.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском семья с ребенком-инвалидом осталась без питьевой воды.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Город#Вода#Ремонт#Екатеринбург#Авария
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