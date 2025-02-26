Целый город в Свердловской области остался без воды на одну ночь

Posted 26 февраля, 05:24
Published 26 февраля, 05:24
Modified 26 февраля, 05:26
Updated 26 февраля, 05:26
В пресс-службе мэрии рассказали, что велись ремонтные работы, к которым привлекли сотрудников местного МУПа, а также сотрудников управления ЖКХ. Подвозом воды занимались пять автомобилей.
Отмечается, что причина аварии была устранена и вода запущена в дома. Давление росло постепенно, чтобы не случилось новых аварий, а уже под утро вода в полном объеме вернулась в дома горожан.
Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском семья с ребенком-инвалидом осталась без питьевой воды.