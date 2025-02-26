tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 12:27

Published 26 февраля, 12:27

Modified 26 февраля, 12:29

Updated 26 февраля, 12:29

В Екатеринбурге стало больше таксистов-мигрантов

В Екатеринбурге стало больше таксистов-мигрантов

26 февраля 2025, 12:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Мигранты в Екатеринбурге стали чаще работать водителями такси. Иностранные граждане прибывают в уральскую столицу из других областей УрФО и Москвы, где им запрещено работать в сфере транспорта.

Из-за увеличивающегося числа таксистов повышенный спрос стал меньше. Вследствие этого для горожан перестали дорожать поездки, пишет 66.ру.

Мигранты приезжают в Екатеринбург из других областей Урала, так как их губернаторы больше не разрешают им работать на транспорте. Еще одной причиной для их переезда стали проблемы с определением геолокации.

Напомним, в начале февраля 2025 года жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что стоимость поездок на такси снизились до уровня во времена пандемии.

Медосмотры таксистов в Свердловской области: фикция или необходимость?
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксисты в Екатеринбурге отказываются работать из-за низких тарифовОблава на таксистов-нелегалов, детский отдых, стипендии и православный фестивальСотрудники МВД и автошколы в Нижнем Тагиле поздравили мужчин с наступающим 23 февраля
#Елизавета Зиборова#Общество#Автомобиль#Мигранты#Такси#Водители#Екатеринбург#Таксисты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика