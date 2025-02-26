В Екатеринбурге стало больше таксистов-мигрантов

Posted 26 февраля, 12:27
Published 26 февраля, 12:27
Modified 26 февраля, 12:29
Updated 26 февраля, 12:29
Из-за увеличивающегося числа таксистов повышенный спрос стал меньше. Вследствие этого для горожан перестали дорожать поездки, пишет 66.ру.
Мигранты приезжают в Екатеринбург из других областей Урала, так как их губернаторы больше не разрешают им работать на транспорте. Еще одной причиной для их переезда стали проблемы с определением геолокации.
Напомним, в начале февраля 2025 года жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что стоимость поездок на такси снизились до уровня во времена пандемии.