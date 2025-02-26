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Posted 26 февраля, 10:24

Published 26 февраля, 10:24

Modified 26 февраля, 10:26

Updated 26 февраля, 10:26

В Екатеринбурге суд отменил мужчине приговор за изнасилование дочери

В Екатеринбурге суд отменил мужчине приговор за изнасилование дочери

26 февраля 2025, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.
Осужденному на 20 лет за изнасилование и растление 11-летней дочери был отменен приговор. Такое решение принял Свердловский областной суд. Причиной стали допущенные нарушения при ведении дела.

Мужчина был задержан еще в середине 2022 года. Тогда после развода его бывшая супруга заявила о домогательствах к дочери. Пока длилось следствие, мужчина находился в СИЗО. Это длилось около года, а затем его выпустили на свободу.

По словам брата обвиняемого, после того, как был вынесен приговор, мужчину перевезли в СИЗО Кирова. Он добавил, что удалось добиться пересмотра дела. При ведении дела судом были допущены нарушения.

В пресс-службе суда также подтвердили, что дело будет пересмотрено. До того, пока не будет вынесен приговор, мужчина останется на свободе.

Ранее в Екатеринбурге в СИЗО был отправлен патологоанатом за изнасилование 12-летней девочки.

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