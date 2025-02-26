В Екатеринбурге суд отменил мужчине приговор за изнасилование дочери

Posted 26 февраля, 10:24
Published 26 февраля, 10:24
Modified 26 февраля, 10:26
Updated 26 февраля, 10:26
Мужчина был задержан еще в середине 2022 года. Тогда после развода его бывшая супруга заявила о домогательствах к дочери. Пока длилось следствие, мужчина находился в СИЗО. Это длилось около года, а затем его выпустили на свободу.
По словам брата обвиняемого, после того, как был вынесен приговор, мужчину перевезли в СИЗО Кирова. Он добавил, что удалось добиться пересмотра дела. При ведении дела судом были допущены нарушения.
В пресс-службе суда также подтвердили, что дело будет пересмотрено. До того, пока не будет вынесен приговор, мужчина останется на свободе.