В Екатеринбурге водитель-экспедитор задержан за интим с 13-летней девочкой

Posted 26 февраля, 10:31
Published 26 февраля, 10:31
Modified 26 февраля, 10:33
Updated 26 февраля, 10:33
Девочка проживает в одном из городов в Свердловской области. Летом она отправилась в Екатеринбург, погостить у старшего брата. С мужчиной она познакомилась через Telegram.
Однажды мужчина предложил вступить с ним в интимную связь, на что девочка согласилась. Все случилось в его автомобиле, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Половая связь у обвиняемого со школьницей была несколько раз. Теперь он находится под арестом. Вину свою признает. Обвиняется мужчина в развратных действиях и сексе с несовершеннолетней.