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Posted 26 февраля, 10:31

Published 26 февраля, 10:31

Modified 26 февраля, 10:33

Updated 26 февраля, 10:33

В Екатеринбурге водитель-экспедитор задержан за интим с 13-летней девочкой

В Екатеринбурге водитель-экспедитор задержан за интим с 13-летней девочкой

26 февраля 2025, 10:31
Фото: 1MI.
33-летний житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над ребенком. Мужчина вступил в половую связь с 13 летней девочкой.

Девочка проживает в одном из городов в Свердловской области. Летом она отправилась в Екатеринбург, погостить у старшего брата. С мужчиной она познакомилась через Telegram.

Однажды мужчина предложил вступить с ним в интимную связь, на что девочка согласилась. Все случилось в его автомобиле, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Половая связь у обвиняемого со школьницей была несколько раз. Теперь он находится под арестом. Вину свою признает. Обвиняется мужчина в развратных действиях и сексе с несовершеннолетней.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Подросток изнасиловал друга в санатории под Екатеринбургом
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