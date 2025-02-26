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Posted 26 февраля, 13:27

Published 26 февраля, 13:27

Modified 26 февраля, 13:29

Updated 26 февраля, 13:29

В Екатеринбурге задержан опасный грабитель, который ворвался в дом и связал хозяина

В Екатеринбурге задержан опасный грабитель, который ворвался в дом и связал хозяина

26 февраля 2025, 13:27
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге поймали злоумышленника, который ворвался в частный дом и ограбил хозяина. Им оказался уроженец Нижнего Тагила.

Сообщается, что задержанный ранее был судим по тяжким статьям. По словам очевидца, после задержания злоумышленник признался в содеянном, пишет Е1.

Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время продолжается следствие, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, происшествие случилось в феврале 2025 года. Преступник связал хозяина дома и выманил у него все деньги — и наличные, и на карте.

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