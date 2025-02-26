В Екатеринбурге задержан опасный грабитель, который ворвался в дом и связал хозяина

Posted 26 февраля, 13:27
Published 26 февраля, 13:27
Modified 26 февраля, 13:29
Updated 26 февраля, 13:29
Сообщается, что задержанный ранее был судим по тяжким статьям. По словам очевидца, после задержания злоумышленник признался в содеянном, пишет Е1.
Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время продолжается следствие, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, происшествие случилось в феврале 2025 года. Преступник связал хозяина дома и выманил у него все деньги — и наличные, и на карте.