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Posted 26 февраля, 04:10

Published 26 февраля, 04:10

Modified 26 февраля, 04:13

Updated 26 февраля, 04:13

В Екатеринбурге количество заражений ВИЧ упало на 64% за 10 лет

В Екатеринбурге жители стали реже заражаться ВИЧ

26 февраля 2025, 04:10
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге количество заражений ВИЧ упало на 64% за 10 лет

Снижение числа новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией отмечается в Екатеринбурге. Так за 10 лет этот показатель снизился на 64%.

Начальника управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики Оксана Кучкасова отметила, что также снизилось число новых случаев среди молодых людей до 30 лет, сообщили в горадминистрации.

Кроме того, улучшилась ситуация с зависимостями среди подростков. Так, например, среди детей не выявлено случаев первичного алкоголизма, а также уменьшилось число первичных случаев наркомании. Количество смертельных отравлений наркотиками уменьшилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Сысерти врачи перепутали результаты анализов на ВИЧ у пациентки. В результате женщина долгое время не знала о своей болезни.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Статистика#ВИЧ#Екатеринбург
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