В Екатеринбурге жители стали реже заражаться ВИЧ

Кроме того, улучшилась ситуация с зависимостями среди подростков. Так, например, среди детей не выявлено случаев первичного алкоголизма, а также уменьшилось число первичных случаев наркомании. Количество смертельных отравлений наркотиками уменьшилось на 18% по сравнению с прошлым годом.