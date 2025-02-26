В Екатеринбурге жители стали реже заражаться ВИЧ

Posted 26 февраля, 04:10
Published 26 февраля, 04:10
Modified 26 февраля, 04:13
Updated 26 февраля, 04:13
Начальника управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики Оксана Кучкасова отметила, что также снизилось число новых случаев среди молодых людей до 30 лет, сообщили в горадминистрации.
Кроме того, улучшилась ситуация с зависимостями среди подростков. Так, например, среди детей не выявлено случаев первичного алкоголизма, а также уменьшилось число первичных случаев наркомании. Количество смертельных отравлений наркотиками уменьшилось на 18% по сравнению с прошлым годом.
Ранее в Сысерти врачи перепутали результаты анализов на ВИЧ у пациентки. В результате женщина долгое время не знала о своей болезни.