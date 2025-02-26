В федерации компьютерного спорта назвали «пустым жестом» санкции ЕС

Posted 26 февраля, 15:06
Published 26 февраля, 15:06
Modified 26 февраля, 15:06
Updated 26 февраля, 15:06
Терещенко отметил, что на сайте Европейского совета указано, что речь сейчас идёт исключительно об «игровых контроллерах», а не о самих приставках. Прямого упоминания игровых приставок или консолей в документах нет, уточнил он RT.
«Конечно, большинство консолей продаётся в комплекте с геймпадом, что можно интерпретировать как попадание под запрет. Но в официальных документах это не прописано», — подчеркнул он.
Так или иначе он отметил, что импортируемая в Россию игровая техника не следует транзитом через ЕС. Поэтому новые санкции демонстрируют полное отсутствие понимания индустрии видеоигр и просто являются очередным пустым жестом, заключил Терещенко.