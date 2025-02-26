В Свердловской области стало больше наркоманов

Posted 26 февраля, 11:42
Published 26 февраля, 11:42
Modified 26 февраля, 11:44
Updated 26 февраля, 11:44
Чаще всего наркозависимые — это мужчины в возрасте 30-35 лет, которые впервые попробовали запрещенные вещества в 18-19 лет. Нередко такие люди находятся в разводе. Также у них часто есть несовершеннолетние дети, рассказал главврач областной наркологической клиники Антон Поддубный.
Также в регионе стало больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков. В минувшем году их было около семи тысяч — это на 34% больше в сравнении с 2023 годом.