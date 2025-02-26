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Posted 26 февраля, 11:42

Published 26 февраля, 11:42

Modified 26 февраля, 11:44

Updated 26 февраля, 11:44

В Свердловской области стало больше наркоманов

В Свердловской области стало больше наркоманов

26 февраля 2025, 11:42
Фото: 1MI.
В Свердловской области количество наркозависимых увеличилось до 7193 человек.

Чаще всего наркозависимые — это мужчины в возрасте 30-35 лет, которые впервые попробовали запрещенные вещества в 18-19 лет. Нередко такие люди находятся в разводе. Также у них часто есть несовершеннолетние дети, рассказал главврач областной наркологической клиники Антон Поддубный.

Также в регионе стало больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков. В минувшем году их было около семи тысяч — это на 34% больше в сравнении с 2023 годом.

Напомним, жители Екатеринбурга стали реже заражаться ВИЧ.

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