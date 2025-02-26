В Свердловской области стало больше наркоманов

Чаще всего наркозависимые — это мужчины в возрасте 30-35 лет, которые впервые попробовали запрещенные вещества в 18-19 лет. Нередко такие люди находятся в разводе. Также у них часто есть несовершеннолетние дети, рассказал главврач областной наркологической клиники Антон Поддубный.