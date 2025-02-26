В Верхней Салде сотрудников службы отлова животных обвинили в издевательствах

Posted 26 февраля, 04:33
Published 26 февраля, 04:33
Modified 26 февраля, 04:35
Updated 26 февраля, 04:35
Во двор заехал микроавтобус. Из него вышли двое мужчин с собакой средних размеров. Собака находится в специальной петле для отлова. Мужчины решили пройтись с собакой по двору, таскали ее по земле, а затем подняли в воздух на удавке.
По словам волонтеров, делать так опасно для жизни животного.
Один из волонтеров сообщества «ЗооХелп» рассказала, что все отловы жестоки, так как это специфика их работы, но на видео мужчины намеренно издевались над животным. Девушка отметила, что петля очень жесткая, но ей разрешено фиксировать. Она также выразила сомнения по поводу того, что собака еще жива.
Жители, по словам волонтера, уже обратились в прокуратуру.
Как рассказала представитель службы отлова «Арсенал», которая работает в Верхней Салде, то, что есть на видео, не расценивается как жестокое обращение. Она отметила, что петля — это гуманный способ поимки животного, а мужчины, вероятно, могли фотографировать или снимать на видео, если это было необходимо, пишет «КП-Екатеринбург».
Представитель компании добавила, что собака не пострадала и уже находится в приюте.