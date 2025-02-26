В Верхней Салде сотрудников службы отлова животных обвинили в издевательствах

Один из волонтеров сообщества «ЗооХелп» рассказала, что все отловы жестоки, так как это специфика их работы, но на видео мужчины намеренно издевались над животным. Девушка отметила, что петля очень жесткая, но ей разрешено фиксировать. Она также выразила сомнения по поводу того, что собака еще жива.