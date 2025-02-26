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Posted 26 февраля, 04:33

Published 26 февраля, 04:33

Modified 26 февраля, 04:35

Updated 26 февраля, 04:35

В Верхней Салде сотрудников службы отлова животных обвинили в издевательствах

В Верхней Салде сотрудников службы отлова животных обвинили в издевательствах

26 февраля 2025, 04:33
Фото: 1MI.
Жители Верхней Салды возмутились жестоким обращением с животными со стороны сотрудников отлова. 18 февраля на улице Евстигнеева случился инцидент с отловом собаки. Момент попал на видео.

Во двор заехал микроавтобус. Из него вышли двое мужчин с собакой средних размеров. Собака находится в специальной петле для отлова. Мужчины решили пройтись с собакой по двору, таскали ее по земле, а затем подняли в воздух на удавке.

По словам волонтеров, делать так опасно для жизни животного.

Один из волонтеров сообщества «ЗооХелп» рассказала, что все отловы жестоки, так как это специфика их работы, но на видео мужчины намеренно издевались над животным. Девушка отметила, что петля очень жесткая, но ей разрешено фиксировать. Она также выразила сомнения по поводу того, что собака еще жива.

Жители, по словам волонтера, уже обратились в прокуратуру.

Как рассказала представитель службы отлова «Арсенал», которая работает в Верхней Салде, то, что есть на видео, не расценивается как жестокое обращение. Она отметила, что петля — это гуманный способ поимки животного, а мужчины, вероятно, могли фотографировать или снимать на видео, если это было необходимо, пишет «КП-Екатеринбург».

Представитель компании добавила, что собака не пострадала и уже находится в приюте.

Ранее стало известно, что в Березовском сгорел приют для животных.

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#Ирина Кирилова#Общество#Собака#Природа#Животное#Екатеринбург#Волонтер
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