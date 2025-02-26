Весенний авитаминоз: как восполнить дефицит полезных веществ в организме

Posted 26 февраля, 04:35
Published 26 февраля, 04:35
Modified 26 февраля, 04:37
Updated 26 февраля, 04:37
Строго говоря, употреблять понятие «авитаминоз» не совсем корректно, ведь оно означает полное отсутствие в организме витаминов, ну или хотя бы одного из них. Такое бывает в крайне редких случаях. А вот гиповитаминоз — как раз отражает ту самую ситуацию, когда организм испытывает нехватку витаминов, вследствие чего получает апатию и недомогание.
Гиповитаминоз может возникнуть не только весной, но и в любое время года — причиной тому могут стать длительный стресс, недосып, усталость, долгая болезнь и пр. Весной же чаще всего принято говорить о дефиците витамина D, который возникает без солнечной погоды, а он напрямую влияет на настроение и режим сна.
«Весенний авитаминоз — состояние, которое часто возникает у людей после долгой зимы. Это связано с недостатком свежих овощей, фруктов и солнечного света. Слабость, снижение иммунитета, депрессия и раздражительность, сухость кожи и ломкость ногтей, проблемы со сном, головные боли — это основные симптомы весеннего авитаминоза», — говорит специалист по здоровому образу жизни, питанию и БАДам, тренер-нутрициолог Светлана Синиченко.
Большинство людей не придает этому состоянию большого значения — мол, само пройдет. Однако игнорировать ярко выраженные симптомы все-таки не стоит, рекомендует специалист.
«Игнорирование симптомов может привести к ухудшению общего состояния здоровья, снижению работоспособности, ослаблению иммунной системы и развитию хронических заболеваний, — говорит нутрициолог Светлана Синиченко. — Для точной диагностики дефицита витаминов и минералов рекомендуется сдать анализы крови. Врач поможет интерпретировать результаты и назначит необходимые добавки».
Как правило, в большинстве случаев проявления весеннего авитаминоза можно легко устранить корректировкой питания и образа жизни.
«Важно включить в рацион больше свежих овощей, зелени, ягод и фруктов. Полезны продукты, богатые витаминами группы B (цельнозерновые, орехи), витамином C (цитрусовые, киви, болгарский перец), а также жирорастворимыми витаминами A и E (морковь, шпинат, растительные масла)», — рекомендует специалист.
Краткая памятка о том, на какие продукты налегать, если почувствовали симптомы весеннего авитаминоза.
Витамин А — при его нехватке ощущается «песок» в глазах, сохнет кожа, ломаются ногти, пересыхает слизистая носа, перед глазами часто мелькают мушки. Чтобы нормализовать состояние, включите в рацион печень, жирную рыбу (лосось, скумбрия), яйца и сыр, из овощей — морковь, сладкий красный перец, брокколи, шпинат. Из фруктов выбирайте хурму, грейпфруты, сливы и абрикосы.
Витамины группы В — поддерживают нервную систему, работу мышц, участвуют в обмене веществ, кроветворении и других процессах. При дефиците этой группы витаминов наблюдается слабость, депрессия, раздражительность, кожные высыпания, ломкость волос. Все витамины граппы B можно найти в говяжьей печени и курином желтке. Также в достатке эти ценные вещества содержатся в злаках, бобовых, орехах, субпродуктах, морепродуктах.
Витамин С — отвечает за крепкий иммунитет, упругую кожу, эластичные сосуды. Дефицит вещества проявляется частыми простудами, быстрой утомляемостью, ломкостью волос и ногтей. При его дефиците диетологи рекомендуют сделать акцент в рационе на цитрусовые, шиповник, болгарский, перец, брокколи, киви, облепиху, черную смородину.
Витамин D — о дефиците этого витамина в организме говорит мышечная слабость, судороги ног, снижение памяти, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Витамин D синтезируется под воздействием солнечных лучей. Поэтому важно проводить хотя бы 15-20 минут в день на улице в солнечную погоду. Также ищите его в таких продуктах, как жирная морская рыба, яйца, говяжья печень, сало, молочные продукты. Можно также принимать пищевые добавки с витамином D.
Витамин E — известен также как витамин красоты. При его недостаточном поступлении в организм наблюдается сухость и дряблость кожи, бледность, мышечная слабость, рассеянность, сонливость. Как восполнить? Налегайте на яйца, говядину, молочные продукты, крупы, бобовые семена.
«Помимо витаминов, организму часто недостает таких минералов, как железо (анемия), магний (усталость, мышечные спазмы), цинк (сниженный иммунитет)», — говорит нутрициолог Светлана Синиченко.
Поэтому важно, наряду с витаминами, обобщать питание и необходимыми макро- и микроэлементами.
Впрочем, одного питания недостаточно для преодоления весеннего авитаминоза. Необходимо, помимо этого, изменить свой режим дня.
«Увеличьте физическую активность, проводите больше времени на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Регулярный сон и умеренная физическая нагрузка помогут улучшить общее самочувствие», — советует доктор Синиченко.