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Posted 26 февраля, 04:35

Published 26 февраля, 04:35

Modified 26 февраля, 04:37

Updated 26 февраля, 04:37

Весенний авитаминоз — как его избежать

Весенний авитаминоз: как восполнить дефицит полезных веществ в организме

26 февраля 2025, 04:35
Фото: Изображение Midjourney. Весенний авитаминоз — как его избежать
Переход от зимы к весне, с одной стороны, радует приближением скорого тепла, с другой же, вызывает состояние вялости и сонливости, которое сопровождается частыми простудами. Таковы симптомы весеннего авитаминоза, говорят медики. В этой статье поговорим о том, как избежать сезонного дискомфорта.

Что такое авитаминоз?

Строго говоря, употреблять понятие «авитаминоз» не совсем корректно, ведь оно означает полное отсутствие в организме витаминов, ну или хотя бы одного из них. Такое бывает в крайне редких случаях. А вот гиповитаминоз — как раз отражает ту самую ситуацию, когда организм испытывает нехватку витаминов, вследствие чего получает апатию и недомогание.

Гиповитаминоз может возникнуть не только весной, но и в любое время года — причиной тому могут стать длительный стресс, недосып, усталость, долгая болезнь и пр. Весной же чаще всего принято говорить о дефиците витамина D, который возникает без солнечной погоды, а он напрямую влияет на настроение и режим сна.

«Весенний авитаминоз — состояние, которое часто возникает у людей после долгой зимы. Это связано с недостатком свежих овощей, фруктов и солнечного света. Слабость, снижение иммунитета, депрессия и раздражительность, сухость кожи и ломкость ногтей, проблемы со сном, головные боли — это основные симптомы весеннего авитаминоза», — говорит специалист по здоровому образу жизни, питанию и БАДам, тренер-нутрициолог Светлана Синиченко.
Специалист по здоровому образу жизни, питанию и БАДам, тренер-нутрициолог Светлана Синиченко
Специалист по здоровому образу жизни, питанию и БАДам, тренер-нутрициолог Светлана Синиченко. Фото: vk.com/territoriya_krasoty_i_zdorovya

Большинство людей не придает этому состоянию большого значения — мол, само пройдет. Однако игнорировать ярко выраженные симптомы все-таки не стоит, рекомендует специалист.

«Игнорирование симптомов может привести к ухудшению общего состояния здоровья, снижению работоспособности, ослаблению иммунной системы и развитию хронических заболеваний, — говорит нутрициолог Светлана Синиченко. — Для точной диагностики дефицита витаминов и минералов рекомендуется сдать анализы крови. Врач поможет интерпретировать результаты и назначит необходимые добавки».
Игнорирование симптомов гиповитаминоза может привести к снижению работоспособности, ослаблению иммунной системы
Игнорирование симптомов гиповитаминоза может привести к снижению работоспособности, ослаблению иммунной системы. Фото: freepik.com

Как с бороться авитаминозом?

Как правило, в большинстве случаев проявления весеннего авитаминоза можно легко устранить корректировкой питания и образа жизни.

«Важно включить в рацион больше свежих овощей, зелени, ягод и фруктов. Полезны продукты, богатые витаминами группы B (цельнозерновые, орехи), витамином C (цитрусовые, киви, болгарский перец), а также жирорастворимыми витаминами A и E (морковь, шпинат, растительные масла)», — рекомендует специалист.
Для исключения гиповитаминоза весной важно включить в рацион больше свежих овощей, зелени, ягод и фруктов
Для исключения гиповитаминоза весной важно включить в рацион больше свежих овощей, зелени, ягод и фруктов. Фото: 1MI

Как питаться, чтобы избежать авитаминоза?

Краткая памятка о том, на какие продукты налегать, если почувствовали симптомы весеннего авитаминоза.

Витамин А — при его нехватке ощущается «песок» в глазах, сохнет кожа, ломаются ногти, пересыхает слизистая носа, перед глазами часто мелькают мушки. Чтобы нормализовать состояние, включите в рацион печень, жирную рыбу (лосось, скумбрия), яйца и сыр, из овощей — морковь, сладкий красный перец, брокколи, шпинат. Из фруктов выбирайте хурму, грейпфруты, сливы и абрикосы.

Витамины группы В — поддерживают нервную систему, работу мышц, участвуют в обмене веществ, кроветворении и других процессах. При дефиците этой группы витаминов наблюдается слабость, депрессия, раздражительность, кожные высыпания, ломкость волос. Все витамины граппы B можно найти в говяжьей печени и курином желтке. Также в достатке эти ценные вещества содержатся в злаках, бобовых, орехах, субпродуктах, морепродуктах.

Витамин С — отвечает за крепкий иммунитет, упругую кожу, эластичные сосуды. Дефицит вещества проявляется частыми простудами, быстрой утомляемостью, ломкостью волос и ногтей. При его дефиците диетологи рекомендуют сделать акцент в рационе на цитрусовые, шиповник, болгарский, перец, брокколи, киви, облепиху, черную смородину.

Витамин D — о дефиците этого витамина в организме говорит мышечная слабость, судороги ног, снижение памяти, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Витамин D синтезируется под воздействием солнечных лучей. Поэтому важно проводить хотя бы 15-20 минут в день на улице в солнечную погоду. Также ищите его в таких продуктах, как жирная морская рыба, яйца, говяжья печень, сало, молочные продукты. Можно также принимать пищевые добавки с витамином D.

Витамин E — известен также как витамин красоты. При его недостаточном поступлении в организм наблюдается сухость и дряблость кожи, бледность, мышечная слабость, рассеянность, сонливость. Как восполнить? Налегайте на яйца, говядину, молочные продукты, крупы, бобовые семена.

Для восполнения витамина А, D, Е добавьте в рацион питания яйца
Для восполнения витамина А, D, Е добавьте в рацион питания яйца. Фото: 1MI
«Помимо витаминов, организму часто недостает таких минералов, как железо (анемия), магний (усталость, мышечные спазмы), цинк (сниженный иммунитет)», — говорит нутрициолог Светлана Синиченко.

Поэтому важно, наряду с витаминами, обобщать питание и необходимыми макро- и микроэлементами.

  • Железо содержится в красном мясе, темном шоколаде, печени, бобовых.
  • Магний — в избытке в орехах и семечках: кешью, миндале, фисташках, кунжуте, семенах льна и тыквы.
  • Цинк — мясо, морепродукты, зеленые овощи, цитрусовые, финики.

Впрочем, одного питания недостаточно для преодоления весеннего авитаминоза. Необходимо, помимо этого, изменить свой режим дня.

«Увеличьте физическую активность, проводите больше времени на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Регулярный сон и умеренная физическая нагрузка помогут улучшить общее самочувствие», — советует доктор Синиченко.
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