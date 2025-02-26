Весенний авитаминоз: как восполнить дефицит полезных веществ в организме

Строго говоря, употреблять понятие «авитаминоз» не совсем корректно, ведь оно означает полное отсутствие в организме витаминов, ну или хотя бы одного из них. Такое бывает в крайне редких случаях. А вот гиповитаминоз — как раз отражает ту самую ситуацию, когда организм испытывает нехватку витаминов, вследствие чего получает апатию и недомогание.