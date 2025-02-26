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Posted 26 февраля, 07:13

Published 26 февраля, 07:13

Modified 26 февраля, 07:15

Updated 26 февраля, 07:15

Возбуждено дело после пропажи студентки в Полевском

Возбуждено дело после пропажи студентки в Полевском

26 февраля 2025, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как пропала 17-летняя девушка в Полевском.

Дело возбуждено по статье «Убийство», чтобы следователи провели необходимые действия. Предположительно, девушка может быть в Екатеринбурге, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам приятеля пропавшей, она за день до происшествия намекала ему, что может уехать. Когда сестра девушки сообщила молодому человеку, что она пропала, юноша сразу написал ей с вопросом, где она находится. После этого он оказался заблокирован.

Молодой человек также рассказал, что раньше они не ссорились и девушка никогда не вела себя так странно. С семьей у нее хорошие отношения.

Напомним, студентка исчезла 24 февраля 2025 года. Она должна была вернуться домой после учебы к обеду, однако так и не пришла. Близкие сразу стали ее искать.

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