Возбуждено дело после пропажи студентки в Полевском

Posted 26 февраля, 07:13
Published 26 февраля, 07:13
Modified 26 февраля, 07:15
Updated 26 февраля, 07:15
Дело возбуждено по статье «Убийство», чтобы следователи провели необходимые действия. Предположительно, девушка может быть в Екатеринбурге, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам приятеля пропавшей, она за день до происшествия намекала ему, что может уехать. Когда сестра девушки сообщила молодому человеку, что она пропала, юноша сразу написал ей с вопросом, где она находится. После этого он оказался заблокирован.
Молодой человек также рассказал, что раньше они не ссорились и девушка никогда не вела себя так странно. С семьей у нее хорошие отношения.
Напомним, студентка исчезла 24 февраля 2025 года. Она должна была вернуться домой после учебы к обеду, однако так и не пришла. Близкие сразу стали ее искать.