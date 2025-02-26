Вспышка высшего балла X произошла на Солнце: что будет с человечеством

Максимум излучения был зарегистрирован около 22:20 по московскому времени 23 февраля, в середине дня произошли три выброса уровня M, в том числе M4.9 (крупное событие). Вспышка возникла в результате быстрого оста активности Солнца, который начался менее суток назад и на момент выброса еще не закончился.