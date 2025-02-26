За уроки полового воспитания выступила свердловский репродуктолог

Posted 26 февраля, 05:43
Published 26 февраля, 05:43
Modified 26 февраля, 05:45
Updated 26 февраля, 05:45
По ее словам, такие уроки помогут девушкам осознать, что у позднего материнства имеются свои риски, а также научится основам репродуктивного поведения. Как заявила Квашнина в эфире ОТВ, нужно говорить о состоянии здоровья, гигиене, половом воспитании и отношении к себе.
Также она отмечает, что к обучению нужно подходить в комплексе. То есть родители тоже должны общаться с детьми на эти темы.
Ранее Квашнина высказалась против запрета абортов в частных клиниках. По ее мнению, вместо запрета нужно следить за качеством услуги.