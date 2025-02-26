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Posted 26 февраля, 05:43

Published 26 февраля, 05:43

Modified 26 февраля, 05:45

Updated 26 февраля, 05:45

В Свердловской области врач выступила за введение уроков полового воспитания

За уроки полового воспитания выступила свердловский репродуктолог

26 февраля 2025, 05:43
Фото: 1MI.

В Свердловской области врач выступила за введение уроков полового воспитания

Ввести уроки полового воспитания следует в школах Свердловской области, чтобы снизить возраст деторождения, заявила главный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Елена Квашнина.

По ее словам, такие уроки помогут девушкам осознать, что у позднего материнства имеются свои риски, а также научится основам репродуктивного поведения. Как заявила Квашнина в эфире ОТВ, нужно говорить о состоянии здоровья, гигиене, половом воспитании и отношении к себе.

Также она отмечает, что к обучению нужно подходить в комплексе. То есть родители тоже должны общаться с детьми на эти темы.

Ранее Квашнина высказалась против запрета абортов в частных клиниках. По ее мнению, вместо запрета нужно следить за качеством услуги.

Депутат Свердловской области предложила ввести уроки полового воспитания в школах
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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Школа#Воспитание#Урок#Екатеринбург
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