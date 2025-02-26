За уроки полового воспитания выступила свердловский репродуктолог

По ее словам, такие уроки помогут девушкам осознать, что у позднего материнства имеются свои риски, а также научится основам репродуктивного поведения. Как заявила Квашнина в эфире ОТВ, нужно говорить о состоянии здоровья, гигиене, половом воспитании и отношении к себе.