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Posted 26 февраля, 04:57

Published 26 февраля, 04:57

Modified 26 февраля, 04:59

Updated 26 февраля, 04:59

В Нижнем Тагиле женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 1 млн рублей

Жительница Нижнего Тагила потеряла больше 1 млн из-за желания заработать в интернете

26 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 1 млн рублей

Жительница Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Они вынудили ее взять онлайн-кредиты. Общий ущерб составил больше одного миллиона рублей, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Женщина в декабре 2024 года увидела рекламу в интернете, которая предлагала заработать на инвестициях. Доверие вызвало наличие логотипа известного банка. Женщина оставила заявку.

Через некоторое время ей поступил звонок. Неизвестная рассказала о выгодных вложениях. Тагильчанка побоялась вкладываться сразу. Однако еще некоторое время звонки продолжались. В конце января консультант еще раз связалась с жертвой. Ей удалось уговорить женщину установить некое приложение, в котором отслеживается динамика вложенных средств. Затем женщина сделала три перевода.

Далее она увидела, как ее накопления увеличиваются. Тогда тагильчанка сделала еще один перевод. Злоумышленникам удалось убедить женщину перевести средства на брокерский счет. Когда средства закончились, женщина решила вернуть все средства, но тут ей предложили взять кредит. В результате она оформила их дважды. После того, как «брокеры» перестали отвечать на звонки, женщина обратилась в полицию.

Ранее в Екатеринбурге школьник отдал мошенникам более 500 тысяч рублей.

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