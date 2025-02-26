Жительница Нижнего Тагила потеряла больше 1 млн из-за желания заработать в интернете

Далее она увидела, как ее накопления увеличиваются. Тогда тагильчанка сделала еще один перевод. Злоумышленникам удалось убедить женщину перевести средства на брокерский счет. Когда средства закончились, женщина решила вернуть все средства, но тут ей предложили взять кредит. В результате она оформила их дважды. После того, как «брокеры» перестали отвечать на звонки, женщина обратилась в полицию.