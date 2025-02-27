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Posted 27 февраля, 14:44

Published 27 февраля, 14:44

Modified 27 февраля, 14:46

Updated 27 февраля, 14:46

6 жителей Екатеринбурга отправятся в тюрьму за мошенничество на сумму более 8 млн

6 жителей Екатеринбурга отправятся в тюрьму за мошенничество на сумму более 8 млн

27 февраля 2025, 14:44
Фото: Изображение Midjourney.
Шесть жителей Екатеринбурга занимались хищением денег из банков с 2021 по конец 2022 года.

Организатор группировки и один из сообщников искали фиктивных заемщиков и убеждали их оформить кредит, пообещав самостоятельно выплачивать задолженности, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Далее злоумышленники подавали недостоверные сведения заемщиков в банки и получали деньги, которыми распоряжались в личных целях. В результате кредитным организациям был причинен ущерб более восьми миллионов рублей.

Вскоре аферистов задержали. После завершения расследования материалы дела отправили в суд. Двум обвиняемым назначили от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Двум другим осужденным назначили два года условно с аналогичным испытательным сроком.

Еще один подсудимый был приговорен к 360 часам обязательных работ и еще один — к ограничению свободы на год.

Напомним, жительница Нижнего Тагила женщина хотела заработать на инвестициях, однако в результате потеряла миллион рублей.

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