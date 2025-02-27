6 жителей Екатеринбурга отправятся в тюрьму за мошенничество на сумму более 8 млн

Вскоре аферистов задержали. После завершения расследования материалы дела отправили в суд. Двум обвиняемым назначили от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Двум другим осужденным назначили два года условно с аналогичным испытательным сроком.