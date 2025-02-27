6 жителей Екатеринбурга отправятся в тюрьму за мошенничество на сумму более 8 млн

Posted 27 февраля, 14:44
Published 27 февраля, 14:44
Modified 27 февраля, 14:46
Updated 27 февраля, 14:46
Организатор группировки и один из сообщников искали фиктивных заемщиков и убеждали их оформить кредит, пообещав самостоятельно выплачивать задолженности, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Далее злоумышленники подавали недостоверные сведения заемщиков в банки и получали деньги, которыми распоряжались в личных целях. В результате кредитным организациям был причинен ущерб более восьми миллионов рублей.
Вскоре аферистов задержали. После завершения расследования материалы дела отправили в суд. Двум обвиняемым назначили от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Двум другим осужденным назначили два года условно с аналогичным испытательным сроком.
Еще один подсудимый был приговорен к 360 часам обязательных работ и еще один — к ограничению свободы на год.
Напомним, жительница Нижнего Тагила женщина хотела заработать на инвестициях, однако в результате потеряла миллион рублей.