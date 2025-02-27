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Posted 27 февраля, 10:19

Published 27 февраля, 10:19

Modified 27 февраля, 10:19

Updated 27 февраля, 10:19

Агроэксперт оценил опасность поддельного молока

27 февраля 2025, 10:19
Управляющий партнёр агропромышленной компании Илья Березнюк рассказал, как производители молочной продукции «удешевляют» свой товар.
«Молочный фальсификат не всегда вреден и опасен для здоровья. Чаще недобросовестные производители для удешевления начинают „химичить“ с рецептурами и заменяют качественные ингредиенты на более дешевые, или менее качественные», — рассказал он в интервью RT.

При этом они «забывают» информировать об этом покупателей. Например, в продукцию могут добавляться растительные масла, заметил эксперт.

«Таких производителей нужно наказывать. В настоящее время в сливочном масле может содержаться до 82% жиров животного происхождения. При этом недобросовестные производители могут заменять часть этих жиров на растительные и не информировать об этом покупателей», — пояснил он.
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