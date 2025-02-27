Агроэксперт оценил опасность поддельного молока

Posted 27 февраля, 10:19
Published 27 февраля, 10:19
Modified 27 февраля, 10:19
Updated 27 февраля, 10:19
«Молочный фальсификат не всегда вреден и опасен для здоровья. Чаще недобросовестные производители для удешевления начинают „химичить“ с рецептурами и заменяют качественные ингредиенты на более дешевые, или менее качественные», — рассказал он в интервью RT.
При этом они «забывают» информировать об этом покупателей. Например, в продукцию могут добавляться растительные масла, заметил эксперт.
«Таких производителей нужно наказывать. В настоящее время в сливочном масле может содержаться до 82% жиров животного происхождения. При этом недобросовестные производители могут заменять часть этих жиров на растительные и не информировать об этом покупателей», — пояснил он.