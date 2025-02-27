Блины с мясом от шефа Ивлева: семейный рецепт, который покорит и ваше сердце

Первым делом мясо нужно сварить до полной готовности, а затем измельчить в фарш с помощью мясорубки. Оно станет основным компонентом начинки и основой насыщенного и богатого вкуса. Лук следует мелко порезать и обжарить на сливочном масле до приобретения аппетитного золотистого оттенка. Именно обжаренный лук придает начинке характерный аромат и легкую сладость.