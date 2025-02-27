Блины с мясом от шефа Ивлева: семейный рецепт, который покорит и ваше сердце

Posted 27 февраля, 11:36
Published 27 февраля, 11:36
Modified 27 февраля, 11:38
Updated 27 февраля, 11:38
Знаменитый кулинар в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что его любимым блюдом являются блинчики с мясной начинкой, которые он готовит, используя особую секретную методику.
Для приготовления начинки вам понадобится следующий набор продуктов:
Первым делом мясо нужно сварить до полной готовности, а затем измельчить в фарш с помощью мясорубки. Оно станет основным компонентом начинки и основой насыщенного и богатого вкуса. Лук следует мелко порезать и обжарить на сливочном масле до приобретения аппетитного золотистого оттенка. Именно обжаренный лук придает начинке характерный аромат и легкую сладость.
Далее к луку добавляют приготовленное мясо. Смесь нужно тщательно перемешать и обжаривать на сковороде, чтобы мясо полностью впитало масляный аромат и вкус лука. На последнем этапе к начинке добавляется измельченное вареное яйцо. Чтобы добиться дополнительной текстуры, шеф рекомендует слегка подрумянить начинку на слабом огне, чтобы создать тонкую хрустящую корочку.
Подаем и едим, конечно же, с 20-процентной сметаной. Очень все вместе жирно — и невероятно вкусно! — пообещал Константин Ивлев.