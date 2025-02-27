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Posted 27 февраля, 11:36

Published 27 февраля, 11:36

Modified 27 февраля, 11:38

Updated 27 февраля, 11:38

Тонкие хрустящие блинчики с мясом порадуют любого гурмана

Блины с мясом от шефа Ивлева: семейный рецепт, который покорит и ваше сердце

27 февраля 2025, 11:36
Фото: 1MI. Тонкие хрустящие блинчики с мясом порадуют любого гурмана

Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом мясных блинов

Рубрика
Еда и напитки
Шеф-повар Константин Ивлев в преддверии Масленицы открыл секретный семейный рецепт блинчиков с мясом. Если вы хотите с размахом проводить зиму — это блюдо для вас.

Знаменитый кулинар в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что его любимым блюдом являются блинчики с мясной начинкой, которые он готовит, используя особую секретную методику.

Для приготовления начинки вам понадобится следующий набор продуктов:

  • Говядина или свинина;
  • Лук;
  • Масло сливочное;
  • Соль и молотый перец;
  • Куриное яйцо, предварительно сваренное вкрутую;
  • Сметана (предпочтительно 20%) для подачи.
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Первым делом мясо нужно сварить до полной готовности, а затем измельчить в фарш с помощью мясорубки. Оно станет основным компонентом начинки и основой насыщенного и богатого вкуса. Лук следует мелко порезать и обжарить на сливочном масле до приобретения аппетитного золотистого оттенка. Именно обжаренный лук придает начинке характерный аромат и легкую сладость.

Далее к луку добавляют приготовленное мясо. Смесь нужно тщательно перемешать и обжаривать на сковороде, чтобы мясо полностью впитало масляный аромат и вкус лука. На последнем этапе к начинке добавляется измельченное вареное яйцо. Чтобы добиться дополнительной текстуры, шеф рекомендует слегка подрумянить начинку на слабом огне, чтобы создать тонкую хрустящую корочку.

Подаем и едим, конечно же, с 20-процентной сметаной. Очень все вместе жирно — и невероятно вкусно! — пообещал Константин Ивлев.

Ранее нутрициолог раскрыла секрет, сколько блинов можно съесть на Масленицу, чтобы не заболеть.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мясо#Масленица#Блины#Шеф-повар#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Константин Ивлев
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