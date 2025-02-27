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Posted 27 февраля, 03:56

Published 27 февраля, 03:56

Modified 27 февраля, 03:58

Updated 27 февраля, 03:58

В Нижнем Тагиле для детей-сирот закупят новые квартиры почти на 200 млн

Для детей-сирот закупят 65 квартир в Нижнем Тагиле

27 февраля 2025, 03:56
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле для детей-сирот закупят новые квартиры почти на 200 млн

Для детей-сирот в Нижнем Тагиле будет приобретено 65 квартир на общую сумму в 193,5 миллиона рублей. Каждое помещение должно быть не менее 31 квадратного метра.

Дом должен быть новым и введен в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2026 года. При этом квартира должна быть оборудована всем необходимым — это сантехника, плита и прочее.

В помещениях обязательно должны быть установлены двухкамерные пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, а также полотенцесушитель.

На полу должен быть уложен ламинат или линолеум, а в ванной керамическая плитка. На кухне для новых жильцов будут установлены мойки, плиты, а также сделаны фартуки из керамической плитки, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, в 2024 году рекордное количество детей-сирот получили квартиры в Свердловской области. Так, новым жильем были обеспечены 1,2 тысячи человек.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Жилье#Квартира#Семья#Сироты#Екатеринбург
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