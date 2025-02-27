Для детей-сирот закупят 65 квартир в Нижнем Тагиле

Posted 27 февраля, 03:56
Published 27 февраля, 03:56
Modified 27 февраля, 03:58
Updated 27 февраля, 03:58
Дом должен быть новым и введен в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2026 года. При этом квартира должна быть оборудована всем необходимым — это сантехника, плита и прочее.
В помещениях обязательно должны быть установлены двухкамерные пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, а также полотенцесушитель.
На полу должен быть уложен ламинат или линолеум, а в ванной керамическая плитка. На кухне для новых жильцов будут установлены мойки, плиты, а также сделаны фартуки из керамической плитки, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, в 2024 году рекордное количество детей-сирот получили квартиры в Свердловской области. Так, новым жильем были обеспечены 1,2 тысячи человек.